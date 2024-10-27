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健康網》產後便秘惱人！ 中醫解析3大原因
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕產後媽咪常為肚子無法順利排出而困擾不已，針對產後便秘問題，翰醫堂中醫診所的中醫師曾柏翰透過臉書專頁「翰醫堂中醫診所」分享了相關知識，並指出產後便秘可能與氣血虛弱、陰虛內熱及氣滯腸阻等3大因素息息相關。
氣血虛弱
曾柏翰指出，產後分娩過程中出血量大，導致氣血不足，造成腸道蠕動減慢，進而引發便秘問題。
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陰虛內熱
產後體液消耗多，容易引起陰虛內熱，導致腸道乾燥，便秘情況隨之發生。
氣滯腸阻
生產後，許多媽咪活動量減少，加上情緒起伏較大，容易造成氣滯血瘀，使腸道功能受到影響，引發排便不順。
曾柏翰表示，若媽咪有產後婦科或腸胃不適困擾，建議尋求中醫師協助，調整體質，幫助產後腸胃順暢，讓媽咪輕鬆應對產後生活。
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