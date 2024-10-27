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健康網》秋天防乾癢 中醫：血虛3族群要注意

2024/10/27 19:55

中醫師指出，血虛型皮膚乾癢，特別容易發生於老年人、身體瘦弱、常熬夜的人。症狀包括皮膚乾燥、細紋多、脫屑多、皮膚敏感等；圖為情境照。（圖取自photoAC）

中醫師指出，血虛型皮膚乾癢，特別容易發生於老年人、身體瘦弱、常熬夜的人。症狀包括皮膚乾燥、細紋多、脫屑多、皮膚敏感等；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天氣溫變化大，空氣乾燥，倘若又喜歡吃重口味的食物，容易讓人皮膚乾燥、發癢、脫屑，甚至破皮流血。民權馬光中醫診所院長杜哲修指出，秋冬乾癢可分為風寒型及血虛型，尤其是血虛型特別容易發生於老年人、身體瘦弱、常熬夜的人。

中醫的肺與西醫不同

杜哲修表示，入秋之後，氣溫一下冷一下熱，濕度逐漸降低，空氣轉變為相對乾燥的狀態，故中醫稱之為「秋燥」，秋天與肺相應，所以秋燥最容易傷肺。

他進一步解釋，中醫說的「肺」不只有肺臟，在中醫的經典《內經》中說到：肺主皮毛，意思是肺與我們的皮膚息息相關。人體透過肺的宣降，簡單一點可以理解成呼吸，使氣血可以散布全身，皮膚得到足夠的營養，自然皮膚會有光澤、彈性。倘若肺的功能失常，就會出現皮膚乾燥、氣色差，面部蠟黃、頭髮乾枯。

秋天皮膚乾癢分為兩類型。（馬光中醫診所提供）

秋天皮膚乾癢分為兩類型。（馬光中醫診所提供）

秋冬乾癢兩類型

杜哲修提到，秋冬容易發生的乾癢可以簡單區分為兩類：

1.風寒型
特別容易發生在氣溫突然下降的情況，也就是皮膚非常容易受到外界溫差的影響，也正因為是這樣的特點，所以皮膚的病灶容易出現在四肢、頸部等沒有衣服覆蓋的地方。有這樣皮膚問題的人比較容易疲勞、怕冷、四肢冰冷、容易感冒。

2.血虛型
特別容易發生於老年人、身體瘦弱、常熬夜的人。因為在中醫的角度來看都是屬於氣血虧虛，無法將血液中的營養送到皮膚表面的情況，所以容易出現皮膚乾燥、細紋多、皮膚相對較薄、脫屑多、皮膚敏感，長期搔抓會皮膚表層顏色較深甚至蘚苔化。有這樣皮膚問題的人比較容易氣色差、疲累、心悸、失眠。

中醫師提醒，洗澡水溫不要過高，不要過度清潔，因為肥皂、沐浴乳容易把油脂帶走，會讓皮膚更加乾燥，加重搔癢感受；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師提醒，洗澡水溫不要過高，不要過度清潔，因為肥皂、沐浴乳容易把油脂帶走，會讓皮膚更加乾燥，加重搔癢感受；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

調整生活習慣遠離皮癢

除了藥物治療之外，杜哲修表示，生活上也有很多要注意的地方：

1.癢時可以冰敷：皮膚癢的時候盡量避免搔抓，建議可以冰敷，例如買兩個鋁罐放在冰箱，交替拿出來冰敷使用。

2.留意洗澡水溫：洗澡水溫不要過高，不要冷就好。

3.不要過度清潔：盡量以清水清洗患部，因為肥皂、沐浴乳容易把油脂帶走，會讓皮膚更加乾燥，加重搔癢的感受。

4.加強皮膚保濕：選用保濕產品的時候盡量選擇沒有味道，也不用特別選擇添加「天然」草本的，因為額外的添加物可能對皮膚產生過敏反應。

5.盡量以棉質衣物為主：穿著不要太緊繃合身，貼身衣物應穿著棉質透氣、寬鬆柔軟的衣服，避免羊毛或不夠柔軟的尼龍化纖製品直接接觸皮膚、產生過多的摩擦。

杜哲修提醒，倘若已經做到上述幾點還是容易皮膚癢，那就要去看醫生，服用藥物之後再加上適當的皮膚保養，大多都能很快見效。

民權馬光中醫診所院長杜哲修。（馬光中醫診所提供）

民權馬光中醫診所院長杜哲修。（馬光中醫診所提供）

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