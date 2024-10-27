健康網》DIY突見「血精」別慌！ 醫：有「這情況」需就醫

醫師表示，血精多為良性，通常不會持續超過1個月；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕男性若是打手槍時發現精液裡面有血，但不會痛，需要看醫生嗎？高雄博田醫院泌尿科主治醫師王建勝表示，血精在多數時候都是良性的，通常不會超過1個月，但若是超過，且合併排尿時不舒服、疼痛、頻尿、出血等情況，建議就醫檢查。

王建勝在臉書專頁「蕉給我處理 泌尿科王建勝醫師」發影片分享，血精是很多人會遇到的問題，特別是性生活還很活躍的「40歲以下」的人，他提供了5個可能導致血精的原因，供民眾參考。

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血精常見原因

●自慰太多次及性生活太頻繁：自限性的，通常1個月內會自癒。

●射精太激烈。

●感染問題。

●太久沒有射：精液存放太久，可能導致攝護腺或儲精囊裡面產生結石，或是儲精囊太過腫脹，突然消氣時，它的微血管可能會破掉，破掉後就可能會出現血精。

王建勝指出，遇到血精不用驚慌，因為大多數的情況都是良性的，通常1個月內會好；但若是超過1個月，且同時合併有尿尿不舒服、會痛、頻尿、出血等症狀，最好還是就醫檢查。

醫師指出，頻繁的性生活也可能導致血精發生；圖為情境照。（圖取自freepik）

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