健康網》4時機適合精緻澱粉！ 運動後、大腸鏡檢前上榜

營養師指出，雖然平常都說要多吃未精緻澱粉，有助於延緩血糖上升、營養素也較豐富，但在4時機時，精緻澱粉反而才是好朋友；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了維持體態避開澱粉，但其實有些時機，精緻澱粉反而是好朋友！營養師彭逸珊表示，像是身體虛弱時、腸胃敏感時、運動後或是做大腸鏡檢前，都可以吃白土司、白飯、清粥等精緻澱粉，以達到降低腸胃道刺激等作用。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，雖然平常都說要多吃未精緻澱粉，其膳食纖維可幫助延緩血糖上升，維生素、礦物質也相對精緻澱粉更豐富，但其實精緻澱粉仍有它的優勢，如白土司、白飯、清粥等，在4時機會是好朋友：

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●身體虛弱時：手術後或大病初癒時，身體承受巨大壓力，消化機能會下降，這時吃精緻澱粉較合適。

●腸胃敏感時：腸胃炎、拉肚子時消化道非常敏感，精緻澱粉可降低腸胃道的刺激。

●運動後：運動後吃澱粉，有助於運動中流失的肝醣回補，相對不用擔心脂肪儲存。

●大腸鏡檢前：鏡檢前需要清空腸道，簡單的精緻澱粉，可以大幅降低殘渣。

營養師表示，運動後吃澱粉，有助於運動中流失的肝醣回補，相對不用擔心脂肪儲存；圖為情境照。（圖取自freepik）

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