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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》免去鱗、顧火！ 「鹽焗紅目鰱」鎖住水分超鮮美

2024/10/27 17:17

漁業署表示，紅目鰱魚皮與其他魚類相比顯得有點粗糙，加上魚鱗細小不易刮除，因此在烹飪過程中或食用前，通常會去皮處理。（資料照）

漁業署表示，紅目鰱魚皮與其他魚類相比顯得有點粗糙，加上魚鱗細小不易刮除，因此在烹飪過程中或食用前，通常會去皮處理。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅色魚身，大大的眼睛，是紅目鰱的特徵。但因為魚皮粗、魚鱗細小，在烹煮前需要先去皮，十分費工！農業部漁業署邀請專家教學「鹽焗紅目鰱」製法，省去去鱗剝皮前置作業，又不用顧火，肉質細緻、鮮美，又能鎖住紅目鰱的水分！

魚皮粗、魚鱗細小 烹煮前須去皮

漁業署在臉書專頁指出，相比魚其他魚類，紅目鰱魚皮較為粗糙，再加上魚鱗細小不易刮除，因此在烹飪過程中或食用前，通常會去皮處理，正是因為這一點，紅目鰱又得名「剝皮魚」。

台日料理方式大不同！漁業署表示，在日本料理中，常將紅目鰱表面撒鹽，稍作醃製後烤製，或是去皮煮湯，體型較大者則偏愛製作成生魚片食用，皆保留其原汁原味；而台灣的紅目鰱料理風味多變，常用來烤、紅燒，或是薑絲煮湯。

漁業署分享「鹽焗紅目鰱」料理步驟。（圖擷取自漁業署臉書專頁）

漁業署分享「鹽焗紅目鰱」料理步驟。（圖擷取自漁業署臉書專頁）

「鹽焗紅目鰱」4步驟動手做

漁業署邀請老師武展丞分享用鹽焗的方式料理紅目鰱，不用去鱗剝皮的前置作業，而以粗鹽混合蛋白包裹住魚，讓鹽不易散開，同時也能保持魚的水分，尤其使用烤箱料理，也能省去顧火的時間！下為準備食材及料理步驟：

●準備材料：紅目鰱1尾、粗鹽1斤、蛋白2顆。

●製作步驟：

1.將紅目鰱去鰓、去內臟，無需去鱗備用。

2.將蛋白取出放入盆中，加入粗鹽攪拌均勻。

3.烤盤鋪上鋁箔紙，撒一些粗鹽，將紅目鰱放上後，鋪滿粗鹽在紅目鰱上。

4.烤箱250度預熱15分鐘，將紅目鰱放入烤箱後，烤30分鐘即可。

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