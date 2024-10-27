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健康網》每100個就有4人患「拔毛症」！ 醫揭4原因

2024/10/27 16:46

醫師指出，拔毛症在兒童和青春期的青少年中更常見；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，拔毛症在兒童和青春期的青少年中更常見；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您有聽過拔毛症嗎？皮膚科醫師沈孟暵表示，這是一種讓人無法抗拒、想拔自己頭髮衝動的疾病，常見於青春期的青少年。他指出，罹患拔毛症的可能原因有4個，家族病史、強迫症、焦慮、有重複性的習慣動作。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文分享，每100人中大約有4人罹患拔毛症，無論男女老少都有可能，在兒童和青春期的青少年更常見。雖然男生和女生都有機會罹患這病，但隨著年齡增長，女生的比例會變得更高。他也分享4個常見的患病因素，家族病史；強迫症患者；壓力或焦慮；有重複性的習慣動作，比如咬指甲或撕死皮 。

醫師提醒，有習慣的重複性動作（如咬指甲、撕死皮），也可能是罹患拔毛症的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，有習慣的重複性動作（如咬指甲、撕死皮），也可能是罹患拔毛症的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈孟暵提到，拔毛症患者最常拔的部位是頭皮，除此之外，也有可能會拔眉毛、睫毛、軀幹或是四肢的毛，而且這行為有時是無意識的，像是看電視、講電話的時候就會不自覺地拔毛。對患者來說，拔毛不會讓他感到疼痛，反而會有愉悅的感覺。

沈孟暵說，拔毛症看似是把毛拔掉，產生禿頭的問題，不是什麼嚴重的疾病，但是有些患者除了拔毛，還會吃下拔掉的頭髮，這就有可能會引發腹痛、噁心、嘔吐、腸阻塞等嚴重問題。

面對拔毛症的患者，沈孟暵提醒，心理疏導和教育是很重要的，對於年幼的孩子，治療方法會比較保守，比如剪短頭髮，或者讓他們戴手套防止拔毛；而對於年長的孩子或成年人，可以諮詢身心科醫師，進行行為治療，若遇到較頑固的案例，可以使用藥物治療，來減緩焦慮的狀況。

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