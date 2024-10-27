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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》北捷電扶梯尿尿 泌尿醫列3大原因有解方

2024/10/27 16:04

醫師指出，根據症狀及原因的不同，尿失禁可分為急迫性尿失禁、應力性尿失禁、滿溢性尿失禁、混和性尿失禁；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，根據症狀及原因的不同，尿失禁可分為急迫性尿失禁、應力性尿失禁、滿溢性尿失禁、混和性尿失禁；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近有男子在台北捷運的「最長電扶梯」小便，遭後方旅客拍下，捷運警察追查到該名男子，除了1500元罰鍰，後續另求償檢修及清潔等相關費用。懿安泌尿科診所院長呂謹亨指出，在公共場所尿失禁，如果不是精神方面疾病造成，就可能是生理方面的疾病，比較常見是泌尿系統、神經性統、糖尿病或其他慢性病相關。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文表示，男女都有可能尿失禁，尿失禁的原因有很多，有時候可能同時合併多種病因。根據症狀及原因的不同，尿失禁可分為急迫性尿失禁、應力性尿失禁、滿溢性尿失禁、混和性尿失禁。

膀胱過動是男女尿失禁常見的原因，也就是膀胱變得敏感，一點點尿量或刺激就想要小便，甚至會憋不住，還沒到廁所就尿出來了；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

膀胱過動是男女尿失禁常見的原因，也就是膀胱變得敏感，一點點尿量或刺激就想要小便，甚至會憋不住，還沒到廁所就尿出來了；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

膀胱過動 一點尿量或刺激就想解

呂謹亨說，膀胱過動是男女常見的原因，也就是膀胱變得敏感，一點點尿量或刺激就想要小便，通常不到一小時就想尿一次，嚴重的會合併夜尿的問題，甚至會憋不住，還沒到廁所就尿出來了。有的會對冷水、冬天、或冷氣低溫特別敏感，像是洗澡一淋到冷水就想要小便。治療方法除了使用藥物之外，平常可以透過骨盆底肌肉收縮運動來降低膀胱的敏感度。嚴重的可能需要磁波椅甚至膀胱肉毒注射治療。

攝護腺肥大引起的尿失禁

呂謹亨指出，男性較常見的原因是攝護腺肥大引起的尿失禁。男生的攝護腺會隨著年齡增長肥大，壓迫尿道，造成解尿困難，小便變慢、變細、滴尿、尿不乾淨，膀胱要越來越用力才尿得出來，慢慢退化，久了甚至會導致尿失禁的現象。

攝護腺肥大可以吃藥控制，或是攝護腺刮除、雷射手術治療，現在有更新式的攝護腺水蒸氣消融術以及攝護腺拉提術，可以避免傳統手術漏尿、影響性功能、尿道或膀胱頸狹窄的副作用，即早治療攝護腺肥大引起的尿道阻塞，減輕膀胱負擔，大幅改善頻尿、夜尿、解尿困難，甚至尿失禁的現象。

應力性尿失禁及急迫性尿失禁治療方式。（圖取自呂謹亨在臉書專頁）

應力性尿失禁及急迫性尿失禁治療方式。（圖取自呂謹亨在臉書專頁）

應力性尿失禁 一咳嗽就漏尿

呂謹亨表示，女性的常見的失禁是「應力性尿失禁」。有的病人咳嗽、打噴嚏時，小便就會漏出來。尤其是生產過的婦女。男生也有可能「應力性尿失禁」，但通常設攝護腺刮除術或是攝護腺癌切除手術後造成，男女的「應力性尿失禁」可以先用做凱格爾運動、藥物治療、磁波椅治療，如果效果不好，可以考慮尿道括約肌生長因子注射，或是尿道填充物注射治療，真的不行，可以接受膀胱頸尿道懸吊手術。

此外，銀髮族常服用多種藥物，有些藥物會加重，甚至引起尿失禁。像是交感神經阻斷劑可以降血壓，但同時可能使膀胱頸及尿道鬆弛，引起壓力性尿失禁。

呂謹亨提醒，尿失禁就像是我們的水龍頭鬆了，其實大多是可以修好的，鼓起勇氣，尋求醫療，儘早治療尿失禁，找回乾爽舒適的生活！

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