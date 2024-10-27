健康網》還在用BMI測肥胖？ 「BRI」更能看脂肪分布、壽命

研究認為，BRI最佳範圍約為4.5至5.5，偏低可能表示身體脂肪不足，偏高則代表過多的內臟脂肪；圖為情境照。（取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕身體質量指數（BMI）正常，但身體圓滾滾，恐不利於健康！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述國外研究強調，美國醫學會一再提醒BMI不再是完善的指標，身體圓度指數（BRI）更能反映身體脂肪分布、壽命長短，建議BRI維持在4.5-5.5，過高表示腹部脂肪過多，過低則可能預示營養不良等問題。

BMI忽略身體脂肪分布

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，BMI是身高與體重的比率，利用體重（公斤）／身高²（公尺）得出之數值。長久以來被用作醫療篩檢的工具，是最廣泛使用的健康指標之一，將人分為過重、肥胖或極度肥胖。最近美國醫學會一再提醒，BMI不再是完善的指標，其未考慮到種族、民族、年齡、性別和性別的多樣性。更重要的是，BMI無法區分肌肉與脂肪過多的個體。

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最近發表在《美國心臟協會雜誌》上1項研究顯示腰圍大患心臟病風險，比腹圍值正常者高出163%；即使是BMI適中的「大肚腩」的人，患心臟病風險也會增加61%。所以，專家們一致認為，BMI完全忽略脂肪在體內的分布情況。

醫師表示，BMI只透過體重、身高計算，不是完善的指標，無法區分肌肉與脂肪過多的個體。（圖取自Freepik）

BRI 4.5至5.5為正常範圍

身體圓度指數（BRI）更能反映肥胖問題！黃軒指出，1篇發表於《JAMA》的論文指出，BRI是基於身體形狀的偏心率和脂肪分布等數據建立模型，輸入身高、體重和腰圍計算，透過364.2－365.5 × √（1－[腰圍／2π]²／[0.5 × 身高]²）公式計算，檢視中心肥胖（central obesity）和腹部脂肪（abdominal fat）。

研究認為，BRI最佳範圍約為4.5至5.5，偏低可能表示身體脂肪不足，偏高則代表過多的內臟脂肪，兩者均會增加全因死亡率與心血管疾病的風險。當BRI低於3.4，全因死亡風險增加25%；BRI高於6.9者，死亡風險增49%。BRI低於4或高於6時，通常會被視為危險指數。另外，男性、抽菸和小於65歲BRI偏高者，與全因死亡率最有關係。

BRI偏低，其實更危險！黃軒表示，研究人員提醒，偏低的BRI通常與營養不良、疲勞、活動耐受性下降，以及肌肉萎縮有關。BRI<4者全因死亡率和心血管死亡率的風險也更高。研究顯示，相對於BRI在4.5到5.5之間者，BRI<3.41死亡風險高出25%。

醫師指出，BRI可檢視是否有中心肥胖、腹部脂肪問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

腰圍不是量肚臍

腰圍不是肚臍！黃軒提醒，世界衛生組織建議的測量方法為「肋骨下緣與髖骨之間的中點，才是BRI要測量的腹圍」！而不是隨便抓自己的肚臍，橫量過去就是腹圍！一般建議將腹圍保持在身高的一半，超過這個比例，會大大增加罹患高血壓、第二型糖尿病和心血管疾病風險。

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