健康網》一夜好眠有助減重 醫教3招：熱水澡維持「這溫度」

醫師建議，泡熱水澡溫度應維持在40到41度，若溫度高於42度C，反而會刺激交感神經興奮，導致清醒而影響睡眠；圖為情境照。（圖取自freepik）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要甩掉多餘脂肪，回復良好體態，除了飲食、運動，睡眠也很重要！想要改善睡眠品質，好日子診所醫師雷維元提醒3點：努力早睡不如努力「早起」、睡前2小時少滑3C產品、熱水溫度建議40到41度C，若溫度高於42度C，反而會刺激交感神經興奮，導致清醒而影響睡眠。

雷維元於臉書粉專「好日子診所」發文說明，充足睡眠除了讓整天忙碌的大腦休息，更能夠分泌有助於減重的「瘦體素」，並調節壓力荷爾蒙的平衡，加速燃脂及控制食慾，讓減重更有效率。但隨著社會發展，當代工作形態及生活習慣都與以往大不相同，特別是3C及社交媒體的普及，大大影響睡眠品質和新陳代謝。

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只要睡不好，體內代謝就會受到影響，不管再怎麼飲食控制和運動，體重不但可能紋風不動，更可能落入節節上升窘境。因此關於睡眠，以下3件事不可不知，有助改善睡眠品質，輕鬆養成易瘦體質：

早起更重要 鬧鐘響後請離開被窩

雷維元表示，只要先做到早起，就能養成早睡習慣。基於生物特性，其實很難做到提早就寢的早睡，反而可以從提早起床的早起開始做起。而「賴床」就是要早起的最大敵人。

人會賴床不想清醒的原因，取決於兩個因素，即「溫度」和「荷爾蒙（皮質醇）」的上升速度。多數會想清醒後再離開被窩，但只要待在被窩裡，體溫就處於較低情況，體溫上升緩慢，賴床習慣就此形成。

因此，雷維元說，只要鬧鐘響後就宜離開被窩，打開窗簾讓身體接觸光線，喝杯溫開水，或簡單沖個澡，讓體溫和皮質醇加速上升使大腦清醒，就能不賴床而更有效率的利用早晨時光，可試試以提前30分鐘起床的時差做調整，8成都能成功養成早起的習慣。

早起一小時後抵抗壓力的皮質醇荷爾蒙會達到高峰，正是活用早晨的最佳時機，可別被手機或3C浪費掉這段寶貴時光，可將平常沒時間做的運動放在此刻。

醫師提到，鬧鐘響後就宜離開被窩，打開窗簾讓身體接觸光線，讓體溫和皮質醇加速上升而使大腦清醒，幫助不賴床；情境照。（圖取自freepik）

眼不見為「靜」 睡前別碰3C

雷維元表示，忙碌的一天結束後，要把自己的工作模式關閉，開啟「休息模式」，好好的為晚上睡眠做準備。大腦在接收了一整天處理資訊情緒壓力後，更需要一段放空整理資料的時間，常常用3C追劇或FB/IG等資訊壓力，會讓大腦在該休息時接受額外任務，而影響睡眠品質。

因此至少在睡前兩小時內，讓手機或3C遠離視線，戒除看到手機就想拿起來滑的癮。把手機放在視線看不見的地方充電，眼不見為「靜」！

溫度適宜熱水澡解壓助眠

雷維元指出，泡澡時會讓體溫上升，出浴後體溫逐漸降低，例如泡完溫泉後總覺得容易昏昏欲睡，就是體溫降低妙用，有助於進入深度睡眠。而在浴缸泡澡時，讓肌膚接觸熱水，以及輕微浮力作用造成的無力感，更會有效強制關閉工作模式。

但提醒注意，熱水溫度建議在40到41度C，若溫度高於42度C，反而會刺激交感神經興奮，讓人清醒而影響睡眠。另，睡眠時的室溫盡量維持在27到28度，讓體感溫度較低，就可以降低體溫和皮質醇，順利進入睡眠。

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