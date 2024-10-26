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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》運動用的是「它」 非酸痛貼布！醫：可放鬆肌肉

2024/10/26 19:09

嚴可倫提到，肌內效貼布的貼法及方向不同時，可以帶來不同的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

嚴可倫提到，肌內效貼布的貼法及方向不同時，可以帶來不同的效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕看到各類運動比賽，或參加路跑活動時，總會看到有人貼了五顏六色的貼布。台中光田醫院骨科醫師嚴可倫表示，但這些貼布可不是大家熟悉的酸痛貼布，而是被稱為「肌內效貼布」的專業運動貼布。他也分享了肌內效貼布的實際效用，像是放鬆肌肉、減緩疼痛、穩定關節、增強肌力。

嚴可倫在臉書專頁「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」發文分享，肌內效貼布本身不含藥性，擁有良好的回彈性和張力，可以模仿肌肉或筋膜的收縮狀態，進而幫助改善肌肉問題。

肌內效貼布4好處

●放鬆肌肉

嚴可倫提到，肌內效貼布的貼法及方向不同時，可以帶來不同的效果。當貼布回彈方向，與肌肉收縮方向相反時，可以促進局部的循環，有效放鬆緊繃的肌肉，特別適合在運動後的恢復期使用。

●減緩疼痛

他指出，人體的神經系統中，大的神經元負責傳遞其他感覺訊息（如壓觸覺），而小的神經元則傳遞痛覺。透過肌內效貼布壓迫、牽拉肌肉的效用，協助將傳遞訊息較慢的痛覺堵住，就能降低對痛覺的敏感度，進而舒緩疼痛。

●穩定關節

嚴可倫說，對於容易受傷的關節部位，肌內效貼布可以提供皮膚張力刺激，幫助支撐和穩定性，減少關節在運動中的移動範圍，從而扭傷、拉傷等受傷風險。

●增強肌力

他表示，順著肌肉收縮方向，回彈的特殊貼法，肌內效貼布可以幫助肌肉，更好地發揮力量，讓運動員在運動過程中，保持良好的肌力表現，同時也能減少肌肉疲勞的累積。

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