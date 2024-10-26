健康網》多喝水排毒大多行不通！ 醫解腎「沒過濾功能」

醫師說明，腎臟本身已經具備調節水分的精密機制，當攝取的水分增加時，腎臟只需減少對水分的回收，便能將多餘的水分排出體外；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽到要「多喝水」，好處有助減重、皮膚變好等，不過腎臟科醫師王介立指出，想用多喝水「排毒」大多行不通，是因為腎臟的功能並非「多濾出」，而是「少回收」。腎臟本身已經具備調節水分的精密機制，當攝取的水分增加時，腎臟只需減少對水分的回收，便能將多餘的水分排出體外，因此並不需要額外強調多喝水來排毒。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」說明，腎臟每天製造2公升的尿液，其製程為先將180公升的水分從血管內榨到腎小管中，然後再耗費能量回收其中的178公升，換算為每分鐘約125毫升，這個數值稱為腎絲球過濾率（GFR）。基本原理是從血液中精準地只過濾出2公升的水分，難度極高；但若先過濾出180公升，再從中精準回收178公升，難度就低得多。

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醫師表示，腎小管將水分回收，這過程涉及高度分化的腎管細胞，是陸生動物經過上億年演化的成果；圖為情境照。（圖取自freepik）

王介立說，血液中的水分過濾到腎小管，是由血壓驅動，動力來自心臟。腎小管將水分回收，這過程涉及高度分化的腎管細胞，是陸生動物經過上億年演化的成果。目前人造腎臟的研究也在努力模仿這個複雜的過程。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提到，大家都以為過濾是腎臟的主要功能，沒想到回收糖分，多回收鈉離子，少回收鉀離子，才是腎臟調解的主要能力。更有網友以「雜亂的房間」比喻，因為無法分辨要怎麼整理，乾脆把所有東西都清出來，清出房間的空間後，再一一把東西放回適合的位置，並同時汰換不要的物品。

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