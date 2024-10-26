自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》多喝水排毒大多行不通！ 醫解腎「沒過濾功能」

2024/10/26 18:12

醫師說明，腎臟本身已經具備調節水分的精密機制，當攝取的水分增加時，腎臟只需減少對水分的回收，便能將多餘的水分排出體外；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說明，腎臟本身已經具備調節水分的精密機制，當攝取的水分增加時，腎臟只需減少對水分的回收，便能將多餘的水分排出體外；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽到要「多喝水」，好處有助減重、皮膚變好等，不過腎臟科醫師王介立指出，想用多喝水「排毒」大多行不通，是因為腎臟的功能並非「多濾出」，而是「少回收」。腎臟本身已經具備調節水分的精密機制，當攝取的水分增加時，腎臟只需減少對水分的回收，便能將多餘的水分排出體外，因此並不需要額外強調多喝水來排毒。

王介立在臉書專頁「王介立醫師」說明，腎臟每天製造2公升的尿液，其製程為先將180公升的水分從血管內榨到腎小管中，然後再耗費能量回收其中的178公升，換算為每分鐘約125毫升，這個數值稱為腎絲球過濾率（GFR）。基本原理是從血液中精準地只過濾出2公升的水分，難度極高；但若先過濾出180公升，再從中精準回收178公升，難度就低得多。

醫師表示，腎小管將水分回收，這過程涉及高度分化的腎管細胞，是陸生動物經過上億年演化的成果；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，腎小管將水分回收，這過程涉及高度分化的腎管細胞，是陸生動物經過上億年演化的成果；圖為情境照。（圖取自freepik）

王介立說，血液中的水分過濾到腎小管，是由血壓驅動，動力來自心臟。腎小管將水分回收，這過程涉及高度分化的腎管細胞，是陸生動物經過上億年演化的成果。目前人造腎臟的研究也在努力模仿這個複雜的過程。

亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任提到，大家都以為過濾是腎臟的主要功能，沒想到回收糖分，多回收鈉離子，少回收鉀離子，才是腎臟調解的主要能力。更有網友以「雜亂的房間」比喻，因為無法分辨要怎麼整理，乾脆把所有東西都清出來，清出房間的空間後，再一一把東西放回適合的位置，並同時汰換不要的物品。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中