健康網》「橄欖」鹹甜都好吃！可煮湯提味 製成「這些」

農糧署說，橄欖鹽漬可於煮湯時提味；糖漬則可調製飲品；加工做成蜜餞、軟糖、茶包或果醋，也別有一番風味；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣其實也有在生產「橄欖」喔！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享原生種的尖仁橄欖，其油脂比例僅約2-3%，適合用於料理或加工，一般常用鹽或糖醃漬後，裝罐保存。鹽漬可於煮湯時提味；糖漬則可調製飲品；加工做成蜜餞、軟糖、茶包或果醋，也別有一番風味。

橄欖小百科

農糧署指出，台灣主要種植的橄欖品種，為原生種的尖仁橄欖，初嚐時口感苦澀，細品後轉為甘甜。因先苦後甜的韻味像忠臣的諫言，故有諫果、忠果的別名。產地多分布在新竹、苗栗、南投與台東等地區，於每年秋季採收。尖仁橄欖油脂比例只有2-3%，適合料理或加工，一般常用鹽或糖醃漬後，裝罐保存。

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鹽漬橄欖：煮30分鐘後敲破，一層橄欖一層鹽巴，裝進玻璃罐裡。冷藏保存約3個月，可加入雞湯提味。

糖漬橄欖：煮30分鐘後敲破，一層橄欖一層砂糖，裝進玻璃罐裡。冷藏保存約3個月，可加水調製成飲品。

農糧署說，尖仁橄欖油脂比例只有2-3%，適合料理或加工，一般常用鹽或糖醃漬後，裝罐保存；示意圖。（圖取自freepik）

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