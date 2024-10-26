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健康網》整天想吃零食？ 營養師談5主因與解方

2024/10/26 11:49

不少人熱愛吃零食，營養師認為有5大原因。（圖取自freepik）

不少人熱愛吃零食，營養師認為有5大原因。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你在每次上班時就想吃個小餅乾，下班後要吃洋芋片配可樂，覺得這樣很棒，對吧？然愛吃零食造成的，當然是肥胖以及隨之而來的三高風險。國外有心理治療師認為，「吃零食不再是為了解決飢餓感，而是與滑手機相近，成為一種消遣活動。」同時他說，有一部分人整天不停吃零食；另一部分人白天很自律，晚上卻狂吃。這兩種行為的根本原因接近，只要做點調整便能改善。

根據《每日電訊報》報導，在英國擔任營養師暨心理治療師卡加莫（Uxshely Carcamo）卡加莫觀察發現：有些人整天都在吃零食；也有些人是在白天自律，完全不碰，晚上卻失去節律，吃下過量零食。他認為這兩種行為的原因相當接近，可透過簡單調整來解決。

他提出5大愛吃零食的原因，以及建議解決法：

1.吃得不夠：若在兩餐之間感到飢餓而吃零食，問題可能是正餐吃得太少。卡加莫指出，以他的個案而言，有些人認為自己吃太多，實際上正餐攝取不足，使得中間時間有飢餓感，需吃「下午茶」。為避免如此，建議在正餐中加入更多蛋白質與健康脂肪，以及原型食物；大量蔬果可補充纖維質，有助維持長時間飽腹感，減少想吃零食的感覺。」

2.作息不正常：缺乏睡眠將導致飢餓激素升高，使人體在一天內吃下更多食物。卡加莫提醒，「只要一晚沒睡好，飢餓激素將提高22%。當然熬夜期間可能會更想吃東西。」解方是早點上床，且為了維護良好睡眠品質，「睡前60到90分鐘避免滑手機」、「中午後不攝取咖啡因」等細節，也需要妥善執行。

3.無聊就想吃：無聊是造成自己想吃零食的原因之一，不僅僅是沒事做的時候，有小型研究發現，若你看的影視太無聊，吃的慾望與數量也會增加。

卡加莫表示，這樣的情形會吃零食，代表我們在用大腦同時，雙手也想做點事。若將活動改為寫日記畫畫，可以降低欲望，當然也可將零食擺在不明顯的位置。若真的很想吃，建議吃蔬果。「葡萄、胡蘿蔔或芹菜，不會造成巨大傷害。」

4.壓力巨大：壓力、焦慮與憂鬱將使人想吃更多零食，其中以糖分最危險，因為吃下堂會觸發多巴胺釋放，可暫時使心情愉悅。為了避免情緒性進食，最好找朋友聊聊你的感受，或是尋求專業意見；或是呼吸與冥想也有用。

5.習慣成自然：有時很多人吃零食是因為已經習慣了，下午不吃蛋糕或下班不吃洋芋片，可能讓我們很不舒服。要改掉這個習慣，需換成其他有營養的食物，最終戒除零食。「可以先將洋芋片換成蘋果，未來吃下較多原型食物後，這種衝動便會消失。」

不少人不時想吃零食，一整天都想吃。營養師建議透過微小的調整改變習慣，遠離肥胖。（圖取自shutterstock）

不少人不時想吃零食，一整天都想吃。營養師建議透過微小的調整改變習慣，遠離肥胖。（圖取自shutterstock）

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