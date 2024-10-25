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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》2青少年尿道流膿、眼瞼疼痛急診 竟檢出淋病

2024/10/25 20:01

醫師分享他在1週內，碰到2位17歲的青少年因性病送急診，提醒青少年的健康教育與預防措施必須加強。（資料照）

醫師分享他在1週內，碰到2位17歲的青少年因性病送急診，提醒青少年的健康教育與預防措施必須加強。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕青少年解尿疼痛、尿道流膿跟眼瞼疼痛腫脹、眼睛有膿性分泌物要小心。輔仁大學附設醫院兒童急診科主任王聖儒分享，他在短短1週內碰到2位17歲青少年急診，一個是解尿疼痛、尿道流膿就診，另一個是眼瞼疼痛腫脹、眼睛有膿性分泌物，檢查結果顯示都感染了淋病就醫，提醒青少年的健康教育與預防措施必須加強，家庭與學校應該主動參與，讓孩子們了解如何保護自己。

衛福部疾管署統計，去年13-18歲青少年新增淋病、梅毒病例，均創下近6年最高紀錄，淋病從191例增至667例，成長2.5倍，梅毒也從81例增至262例，成長2.2倍。王聖儒在臉書專頁「守護兒童急診的小白醫師 - Dr.王聖儒」發文說明，性傳染病，如淋病和梅毒，主要通過不安全性行為傳播，案例快速增加顯示社會極需關注青少年性健康問題。

醫師指出，淋病若不及時治療，可能導致不孕，甚至擴散至泌尿生殖系統外的部位，如直腸、咽喉、關節、眼睛等處發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，淋病若不及時治療，可能導致不孕，甚至擴散至泌尿生殖系統外的部位，如直腸、咽喉、關節、眼睛等處發炎；圖為情境照。（圖取自freepik）

王聖儒說，淋病的常見症狀包括尿道化膿、排尿時刺痛或灼熱感，女性常因症狀不明顯而忽略，若不及時治療，可能導致不孕，甚至擴散至泌尿生殖系統外的部位，如直腸、咽喉、關節、眼睛等處發炎。

王聖儒提醒，性病雖然可被治癒，但不能終身免疫。不安全的性行為（包括陰道交、口交、肛交）都可能造成感染。因此，預防性行為傳染病最有效的方式是「全程正確使用保險套」。如果曾有不安全性行為，請務必定期篩檢，及早發現、及早治療。

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