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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》GG短別急著難過！ 醫建議：先看「這1點」

2024/10/25 21:45

醫師表示，BMI較高的人，GG看起來有可能會比較短；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師表示，BMI較高的人，GG看起來有可能會比較短；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多男性會以「陰莖長短」來看待自己是否有魅力，泌尿科醫師施冠偉在臉書專頁「理雞先生 ― 泌尿科施冠偉醫師」發影片分享，陰莖長度基本上是先天決定的，覺得太短的人，可先看自己BMI是否過高。BMI太高，GG容易被皮下脂肪蓋住，看起來就會比較短。

國健署表示，幾乎有99％的男性，對於自已陰莖的長度有自卑感，在他們的心裡，深深隱藏著以為擁有粗大陰莖才可以使女人產生快感的錯誤觀念。但事實上，女性得到快感的部位是陰核以及陰道的前三分之一，所以陰莖的大小並不是很重要的問題。

國健署接著說明，臺灣男性的陰莖勃起後大約平均11-12公分，但就生理功能來說，只要有7公分以上，就是正常範圍了，甚至有學者認為，只要陰莖勃起時的長度比自己的中指長，就算標準。

施冠偉指出，在量測男性的GG時，是從恥骨開始量，如果比較胖的人，皮下脂肪較厚，容易蓋住GG長度，看起來就會比較短。因此，施冠偉建議，覺得自己GG太短的人，先看自己BMI是否過高，如果BMI過高，就先減重，減重後除了對自己外觀更滿意，持久度也會跟著提升。

醫師建議，BMI過高者先減重，減重後持久度也會變好；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，BMI過高者先減重，減重後持久度也會變好；示意圖。（圖取自freepik）

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