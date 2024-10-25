健康網》《少林足球》酒吧老闆心肌梗塞逝 護心很簡單

在少林足球飾演酒吧老闆的謝志華傳出因心肌梗塞離世。（圖取自微博）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾在電影《少林足球》中飾演酒吧老闆的男星「肥華」謝志華，近日傳出因心肌梗塞過世，享壽64歲。

據報導，23日社群平台上出現一篇自稱為謝志華兒子的訃聞，簡單交代謝志華的後事，並稱謝志華10月22日因心肌梗塞離開人世。曾與謝志華合作的田啟文，也證實好友離世。

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衛福部國健署表示，高血壓失控除了是造成主動脈剝離最重要原因之一，還會造成心臟病、中風等心血管疾病，具致命性或致殘性的嚴重併發症。國民健康署邱淑媞署長呼籲，高血壓的病人一定要遵照醫囑規律服藥、定期回診，另外自我生活照顧上更要定期測量血壓及做好飲食控制。

國健署表示，罹患心血管疾病者、年長的長輩及肥胖等族群，務必注意三高控制及低溫促發心血管疾病之發生，並且一定要做好保暖工作，如果突然有胸悶、胸痛、呼吸 困難等心臟病症狀，或是發生臉部表情不對稱、單手無力下垂、口齒不清等中風徵兆，一定要儘速就醫。

國健署提出5點建議，減低對心臟的損害：

一、控三高：根據「2007年台灣地區高血壓、高血糖、高血脂之追蹤調查研究」結果推估，高血壓病人5年內罹患心臟病、腦中風、腎臟病的風險分別是一般人的1.9倍、2.8倍及1.7倍。有三高問題，更應妥善控制病情，定期量測及記錄自己的血糖、血壓、血脂肪數據，極採行健康的生活型態，如需用藥，應遵照醫師處方規律服藥控制及定期回診追蹤。

二、拒菸：不管是直接吸菸或被動吸入二手菸，都有增加心臟病的風險，鼓勵吸菸民眾要立即主動戒菸。戒菸對心臟的好處立刻就能看到，戒菸一年後，罹患冠狀動脈心臟病機率可降低5成；而戒菸5年後，中風機率幾乎與無吸菸習慣的人相同。

三、挑好食：挑選低鈉飲食（減少鹽份攝取）有助血壓控制、選好油（拒反式脂肪酸、少動物與飽和脂肪，選天然植物油）、多蔬果、堅果、糙米類食物。

四、多動：減少看電視、網路及拒當低頭族等靜態活動，維持每週五次、每次 30 分鐘的中度身體活動，包括走路、使用大眾運輸、做健康操、跳韻律舞、慢跑、騎自行車等。所有運動不嫌晚，可以從每天運動 15 分鐘開始，再逐漸延長運動時間，多動多流汗，對身體健康益處多多。

五、健檢：定期健康檢查，善加利用國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，服務內容包括BMI、腰圍、血壓、血糖、血脂等心臟病重要危險因子的檢查，以及早發現身體異常，及早調整不良生活習慣及控制三高等危險因子。

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