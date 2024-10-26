健康網》睡眠不足當心肥胖、糖尿病 醫曝代謝變慢4原因

醫師表示，保持規律的睡眠時間，讓身體有足夠時間恢復與修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？一夜好眠不僅僅是為了讓你感覺精力充沛，還對你的代謝有著深遠的影響。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，睡眠不足會導致代謝變慢，總共有4個原因，包括：荷爾蒙失調、降低胰島素敏感性、影響能量消耗、壓力荷爾蒙飆升。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，如果你總是睡眠不足，不僅容易感到疲勞，還可能在不知不覺中讓你的代謝變慢，甚至影響體重和健康。

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●荷爾蒙失調：當你睡眠不足時，會影響2個重要的荷爾蒙，瘦體素（leptin）和飢餓素（ghrelin）。瘦體素能抑制食慾，而飢餓素則會讓你感到餓。缺少睡眠時，瘦體素水平下降，而飢餓素上升，這就是為什麼你會在睡眠不足時感到特別容易餓，進而吃更多。

●降低胰島素敏感性：睡眠不足會使胰島素敏感性下降，這意味著身體無法有效地利用血糖，從而讓血糖水平升高。這不僅會增加體重的風險，還可能導致代謝問題，如糖尿病。

●影響能量消耗：睡眠不足會讓你感覺疲倦，進而減少日常活動量，這會直接影響到你的能量消耗。長期下來，身體消耗的卡路里變少，而你攝入的能量卻無法被充分燃燒，導致代謝減慢。

●壓力荷爾蒙飆升：當你沒有得到充足的睡眠，身體會釋放更多的皮質醇（壓力荷爾蒙），這會促使身體儲存更多脂肪，特別是腹部脂肪，並且讓你的代謝速率下降。

3招讓睡眠助力代謝

●每天至少睡7-8小時：保持規律的睡眠時間，讓身體有足夠時間恢復與修復。

醫師表示，睡眠不足會使胰島素敏感性下降，這意味著身體無法有效地利用血糖，從而讓血糖水平升高。圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●創造理想的睡眠環境：調整房間溫度，保持舒適的環境，讓自己放鬆入眠。

●減少咖啡因和屏幕時間：睡前避免使用電子設備，並減少攝取咖啡因，有助於提高睡眠質量。

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