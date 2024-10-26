自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》睡眠不足當心肥胖、糖尿病 醫曝代謝變慢4原因

2024/10/26 14:53

醫師表示，保持規律的睡眠時間，讓身體有足夠時間恢復與修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，保持規律的睡眠時間，讓身體有足夠時間恢復與修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？一夜好眠不僅僅是為了讓你感覺精力充沛，還對你的代謝有著深遠的影響。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯表示，睡眠不足會導致代謝變慢，總共有4個原因，包括：荷爾蒙失調、降低胰島素敏感性、影響能量消耗、壓力荷爾蒙飆升。

陳潔雯在臉書專頁「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文指出，如果你總是睡眠不足，不僅容易感到疲勞，還可能在不知不覺中讓你的代謝變慢，甚至影響體重和健康。

●荷爾蒙失調：當你睡眠不足時，會影響2個重要的荷爾蒙，瘦體素（leptin）和飢餓素（ghrelin）。瘦體素能抑制食慾，而飢餓素則會讓你感到餓。缺少睡眠時，瘦體素水平下降，而飢餓素上升，這就是為什麼你會在睡眠不足時感到特別容易餓，進而吃更多。

●降低胰島素敏感性：睡眠不足會使胰島素敏感性下降，這意味著身體無法有效地利用血糖，從而讓血糖水平升高。這不僅會增加體重的風險，還可能導致代謝問題，如糖尿病。

●影響能量消耗：睡眠不足會讓你感覺疲倦，進而減少日常活動量，這會直接影響到你的能量消耗。長期下來，身體消耗的卡路里變少，而你攝入的能量卻無法被充分燃燒，導致代謝減慢。

●壓力荷爾蒙飆升：當你沒有得到充足的睡眠，身體會釋放更多的皮質醇（壓力荷爾蒙），這會促使身體儲存更多脂肪，特別是腹部脂肪，並且讓你的代謝速率下降。

3招讓睡眠助力代謝

●每天至少睡7-8小時：保持規律的睡眠時間，讓身體有足夠時間恢復與修復。

醫師表示，睡眠不足會使胰島素敏感性下降，這意味著身體無法有效地利用血糖，從而讓血糖水平升高。圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，睡眠不足會使胰島素敏感性下降，這意味著身體無法有效地利用血糖，從而讓血糖水平升高。圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●創造理想的睡眠環境：調整房間溫度，保持舒適的環境，讓自己放鬆入眠。

●減少咖啡因和屏幕時間：睡前避免使用電子設備，並減少攝取咖啡因，有助於提高睡眠質量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中