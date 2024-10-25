自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

雲林推動「居住型」戒毒模式 重度成癮者約8至12個月可成功

2024/10/25 16:10

雲林地檢署檢察長戴文亮（左）與草屯療養院長藍祚鴻代表簽署，未來地檢署將與茄荖山莊共同推動「居住型處遇」戒癮治療模式。（記者黃淑莉攝）

雲林地檢署檢察長戴文亮（左）與草屯療養院長藍祚鴻代表簽署，未來地檢署將與茄荖山莊共同推動「居住型處遇」戒癮治療模式。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署今（25）日與草屯療養院簽署合作意向書，共同推動「居住型處遇」戒癮治療模式，雲林地檢署檢察長戴文亮說，草屯療養院的「茄荖山莊」是全國首座戒毒村，這幾年協助戒癮成效獲肯定，期待透過合作讓雲林成癮者帶來更大的幫助。

簽署儀式由戴文亮與草屯療養院長藍祚鴻擔任雙方代表，藍祚鴻表示，茄荖山莊是全國第一個公辦的藥癮治療型社區，成立至今18年，曾到美國等國取經，將國外的社區型戒癮治療帶到台灣落地生根，協助嚴重毒癮者戒毒。

藍祚鴻說，山莊有男女床位各30床，安排多彩多姿的課程，有學識、技藝，鄰近還有2分地的園藝治療場所，費用部分治療、處置費由衛福部心健司來支應，民眾只要支應個人的伙食費用。

藍祚鴻表示，根據過去個案經驗，只要能夠在山莊住超過3個月以上，戒癮成功率約有7成以上，平均大約8個月至1年可以成功戒毒。

戴文亮指出，雲林地區缺乏居住型處遇的院所，很開興能與茄荖山莊合作，過去南投、台中、彰化地檢署合作戒癮成效有目共睹，大約有9成左右，雲林地檢署跟進與茄荖山莊合作，提供縣內一、二級毒品的重度成癮者居住型處遇的戒癮治療。當事者可以主動申請或檢方接到毒品案件時，也會評估當事人的狀況是否適合。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中