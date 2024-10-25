雲林推動「居住型」戒毒模式 重度成癮者約8至12個月可成功

雲林地檢署檢察長戴文亮（左）與草屯療養院長藍祚鴻代表簽署，未來地檢署將與茄荖山莊共同推動「居住型處遇」戒癮治療模式。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署今（25）日與草屯療養院簽署合作意向書，共同推動「居住型處遇」戒癮治療模式，雲林地檢署檢察長戴文亮說，草屯療養院的「茄荖山莊」是全國首座戒毒村，這幾年協助戒癮成效獲肯定，期待透過合作讓雲林成癮者帶來更大的幫助。

簽署儀式由戴文亮與草屯療養院長藍祚鴻擔任雙方代表，藍祚鴻表示，茄荖山莊是全國第一個公辦的藥癮治療型社區，成立至今18年，曾到美國等國取經，將國外的社區型戒癮治療帶到台灣落地生根，協助嚴重毒癮者戒毒。

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藍祚鴻說，山莊有男女床位各30床，安排多彩多姿的課程，有學識、技藝，鄰近還有2分地的園藝治療場所，費用部分治療、處置費由衛福部心健司來支應，民眾只要支應個人的伙食費用。

藍祚鴻表示，根據過去個案經驗，只要能夠在山莊住超過3個月以上，戒癮成功率約有7成以上，平均大約8個月至1年可以成功戒毒。

戴文亮指出，雲林地區缺乏居住型處遇的院所，很開興能與茄荖山莊合作，過去南投、台中、彰化地檢署合作戒癮成效有目共睹，大約有9成左右，雲林地檢署跟進與茄荖山莊合作，提供縣內一、二級毒品的重度成癮者居住型處遇的戒癮治療。當事者可以主動申請或檢方接到毒品案件時，也會評估當事人的狀況是否適合。

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