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健康網》秋燥來襲！中醫：適當調理提升免疫力
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕隨著秋季來臨，氣溫逐漸轉涼，日夜溫差明顯增大，合佗中醫診所的中醫師於臉書粉絲專頁「合佗中醫診所」發文提醒，進入秋季後不少人會面臨所謂的「秋燥」症狀。中醫師指出，常見的秋燥症狀包括皮膚乾燥、嘴唇乾裂等，這些現象通常與陰虛和血虛有關。為此，中醫建議民眾在入秋時期加強保養，使用乳液護膚的同時，也可以服用中藥進行滋陰調理，以達到養生效果。
中醫師指出，秋燥症狀的出現往往會加重過敏體質者的症狀，特別是皮膚過敏和呼吸道相關的不適症狀。因此，提升身體的免疫力顯得尤為重要，適當調理可以有效預防秋燥引發的各類健康問題，包含口乾咽燥、鼻血、皮膚乾癢、咳嗽、皮膚過敏、鼻塞、口角發炎、便秘。
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針對秋季的乾燥氣候，除了日常的保養，中醫還建議民眾透過針灸保養身體。專家表示，針灸在特定穴位進行的調理，能平衡體內的陰陽氣息，有助於肝膽健康，並能清除濕熱、強化筋骨及保護腸胃。若有筋骨抽筋、扭傷等症狀者，也可考慮藉由針灸或按摩來進行調理，緩解不適。
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