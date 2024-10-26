健康網》按摩算運動嗎？ 醫解析3種運動形式適用情況

醫師指出，被動運動能預防肌肉萎縮、關節僵硬，也能促進血液循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動的形式多樣，不同類型適合不同的健康狀況，乃至於可近性都是需考量的因素。針對「按摩算是運動嗎」的疑問，林口長庚風濕過敏免疫科醫師於臉書發文說明，運動可以分為被動運動、輔助性主動運動以及主動運動3種類型，依個人參與程度及健康需求有所不同。

●被動運動：由他人或其他肌肉帶動關節活動，能維持肌肉與軟組織的彈性，並預防肌肉萎縮、關節僵硬，同時促進血液循環。此種運動適合肌肉嚴重無力的人群，如多發性肌炎或中風患者，藉此改善活動能力，但不建議急性關節炎患者進行。

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●輔助性主動運動：這種運動形式由部分自己控制、部分由他人或其他肌肉帶動，以減少痙攣風險且不易造成關節損傷，適合在關節發炎、腫脹時進行，有助避免肌肉萎縮。

●主動運動：由該關節的肌肉主動帶動進行，能獨立完成的運動，主要用於提升肌耐力、關節活動度及靈活度。

然而，醫師提醒，若身體處於急性發炎期、發燒或有全身性症狀，應以休息為主，待症狀改善後再進行運動，以免加重病情。醫師建議民眾了解自身需求，選擇適合的運動方式，以確保身體的健康及運動安全。

醫師提醒，若身體處於急性發炎期、發燒或有全身性症狀，應以休息為主，待症狀改善後再進行運動，以免加重病情；圖為情境照。（圖取自freepik）

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