自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》按摩算運動嗎？ 醫解析3種運動形式適用情況

2024/10/26 11:58

醫師指出，被動運動能預防肌肉萎縮、關節僵硬，也能促進血液循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，被動運動能預防肌肉萎縮、關節僵硬，也能促進血液循環；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕運動的形式多樣，不同類型適合不同的健康狀況，乃至於可近性都是需考量的因素。針對「按摩算是運動嗎」的疑問，林口長庚風濕過敏免疫科醫師於臉書發文說明，運動可以分為被動運動、輔助性主動運動以及主動運動3種類型，依個人參與程度及健康需求有所不同。

●被動運動：由他人或其他肌肉帶動關節活動，能維持肌肉與軟組織的彈性，並預防肌肉萎縮、關節僵硬，同時促進血液循環。此種運動適合肌肉嚴重無力的人群，如多發性肌炎或中風患者，藉此改善活動能力，但不建議急性關節炎患者進行。

●輔助性主動運動：這種運動形式由部分自己控制、部分由他人或其他肌肉帶動，以減少痙攣風險且不易造成關節損傷，適合在關節發炎、腫脹時進行，有助避免肌肉萎縮。

●主動運動：由該關節的肌肉主動帶動進行，能獨立完成的運動，主要用於提升肌耐力、關節活動度及靈活度。

然而，醫師提醒，若身體處於急性發炎期、發燒或有全身性症狀，應以休息為主，待症狀改善後再進行運動，以免加重病情。醫師建議民眾了解自身需求，選擇適合的運動方式，以確保身體的健康及運動安全。

醫師提醒，若身體處於急性發炎期、發燒或有全身性症狀，應以休息為主，待症狀改善後再進行運動，以免加重病情；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，若身體處於急性發炎期、發燒或有全身性症狀，應以休息為主，待症狀改善後再進行運動，以免加重病情；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中