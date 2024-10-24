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高市議員盼爭取二合一糞便篩檢試辦 衞生局：爭取到799名額

2024/10/24 21:58

二合一糞便篩檢試辦計劃，可讓民眾可在同一次糞便採檢過程中進行大腸癌糞便潛血篩檢（右）與幽門桿菌糞便抗原檢查（左）。 （資料照）

二合一糞便篩檢試辦計劃，可讓民眾可在同一次糞便採檢過程中進行大腸癌糞便潛血篩檢（右）與幽門桿菌糞便抗原檢查（左）。 （資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕有鑑於胃癌的標準化發生率及死亡率皆名列十大癌症第8名，高雄市議員林富寶今（24）日質詢，建議爭取「二合一糞便篩檢計畫」提早防治胃癌及大腸癌，衛生局發出新聞稿回應，已爭取到114年試辦計畫，全台6000個名額，全市共799個名額，對象為45至75歲，已朝向胃癌及大腸癌「二合一篩檢」方式辦理。

衞生局表示，依據我國癌症統計資料，胃癌的標準化發生率及死亡率皆名列十大癌症的第8位，且約有8至9成的胃癌病例，與幽門螺旋桿菌感染有關，為降低國人罹患胃癌風險，衛福部國健署預定於明年度推動以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌試辦計畫。

因篩檢方式與大腸糞便篩檢雷同，透過同一次糞便採檢，同時檢測幽門桿菌抗原和糞便潛血，達成二項疾病早期篩檢的雙重目標。

衞生局強調，高市已朝向胃癌及大腸癌「二合一篩檢」方式辦理，並依據本市胃癌的標準化發生率及死亡率狀況規劃優先推動區域，明年高市已爭取到799個名額。

高市議員林富寶質詢盼爭取二合一糞便篩檢試辦，衞生局：爭取到799個名額。（資料照）

高市議員林富寶質詢盼爭取二合一糞便篩檢試辦，衞生局：爭取到799個名額。（資料照）

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