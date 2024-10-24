減少電子煙的危害 英國明年6月禁止銷售一次性電子煙

英國政府將從明年6月起禁止銷售一次性電子煙；示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府今（24）日宣布，英國將從明年6月起，禁止銷售一次性電子煙，以遏止環境危害和防範兒童使用電子煙的問題。

據《路透》報導，一次性電子煙被設計為一次使用後丟棄。它們沒有充電或重新裝菸彈的選項，一旦煙油或者電池耗盡，那麼它也就沒有其他價值，十分簡便，就算是從來沒有嘗試過電子煙的人也可以輕易上手。而且一次性電子煙有多種口味和尼古丁濃度可供選擇。這導致它能夠輕易地在年輕族群中傳播。

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英國政府表示，在2023年的調查中，每週有將近500萬個一次性電子煙被作為一般垃圾丟棄，之後它們被送到垃圾處理場填埋或焚燒。由於一次性電子煙裡有鋰離子電池存在，而造成焚燒垃圾時引起火災的風險上升。

根據健康慈善機構《ASH》2024年的統計，11至17歲兒童中約有1/5的人表示他們曾嘗試吸電子煙。

英國公共衛生和預防部長安德魯（Andrew Gwynne）表示，禁止使用一次性電子煙不僅可以保護環境，而且重要的是可以減少電子煙對兒童的吸引力。

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