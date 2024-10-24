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週五夜診打氣夯 屏縣33衛生所明加開疫苗雙打服務
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府衛生局為維護幼兒健康、體貼上班族家長，本週五（10月25日）下午4時至7時將再度於轄內33鄉鎮市衛生所開設幼兒夜間疫苗雙打門診，便利家長下班後攜家中寶貝前往施打疫苗，也歡迎家人一起施打，全家接種守護健康。
屏縣府衛生局表示，上週五（10月18日）衛生所開設夜間疫苗雙打服務，接種踴躍廣受鄉親好評，除幼兒外，凡符合第一階段公費施打對象，都可善用夜間門診時段攜帶健保卡、兒童健康手冊、補接種通知單等前往衛生所接種，陪同施打者若非第一階段施打對象，也可於當下同時接種新冠疫苗，以及早獲得對抗主流病毒株之免疫保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。
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屏縣校園流感及新冠疫苗接種也持續進行中，兩種疫苗安排不同日入校施打，預計11月29日前完成全縣兩種公費疫苗入校施打作業。
衛生局表示，每年流行病毒株有所不同，接種本年度疫苗可提供最新的免疫保護，呼籲家長在接到校方提供的QR code後踴躍填寫意願書，鼓勵孩子在校完成接種，提高校園接種率達到群體免疫，避免學生感染後造成的身體不適影響學習。無法在校完成流感疫苗施打者，請速持補接種通知單至衛生所或公費疫苗合約院所完成接種。
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