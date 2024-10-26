健康網》都是蛋塔 吃「它」別選葡式！營養師：熱量少30％

錢靜蓉說，每顆蛋塔充滿了飽和脂肪和精製糖，在享受美味的同時，攝入大量不必要的熱量，對健康不友善；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想吃蛋塔但又怕胖嗎？那可以改吃「番薯皮蛋塔」，不僅大幅減少30%熱量，還富含纖維與營養素。數位營養諮詢專家錢靜蓉在臉書粉專「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發文分享，葡式蛋塔營養素有限，熱量與脂肪高；而番薯皮蛋塔有大量膳食纖維，還有豐富的維生素A，能夠提高免疫力讓身體健康，以及更少的飽和脂肪。

葡式蛋塔

營養素有限：葡式蛋塔中的蛋黃，雖提供維生素A、B2和D，但含量有限。

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熱量與脂肪高：每顆蛋塔充滿了飽和脂肪和精製糖，在享受美味的同時，攝入大量不必要的熱量，對健康不友善。

營養標示（60克/顆）：熱量181.8大卡、碳水化合物17.3克（佔39%）、蛋白質2.2克（佔5%）、脂肪11.4克（佔56%）。

錢靜蓉說，番薯皮蛋塔則提供更多的纖維、維生素與礦物質，且熱量與脂肪明顯較低，是追求健康生活的甜點好選擇；示意圖。（圖取自freepik）

番薯皮蛋塔

纖維豐富：番薯皮蛋塔的塔皮使用天然番薯，含有大量膳食纖維，有助於促進消化。

營養密度高：番薯提供豐富的維生素和礦物質，特別是維生素A（β-胡蘿蔔素），具有強大的抗氧化能力，能夠提高免疫力和支持身體健康。

更少的飽和脂肪：相較於傳統酥皮的高脂肪含量，番薯皮蛋塔大幅減少，不健康的飽和脂肪，可在享受甜點的同時保持輕盈。

營養標示（60克/顆）：熱量132大卡、碳水化合物24.5克（佔74%）、蛋白質4.5克（佔14%）、脂肪1.8克（佔12%）。

錢靜蓉說，葡式蛋塔雖然美味，但高熱量、高脂肪，以及高精製糖讓它成為不友善的選擇。而番薯皮蛋塔則提供更多的纖維、維生素與礦物質，且熱量與脂肪明顯較低，是追求健康生活的甜點好選擇。

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