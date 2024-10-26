健康網》男女都有「聖人模式」 醫授3妙招縮短CD

醫師表示，當人在高潮後身體會分泌催產素及泌乳激素，而這兩個激素會使人安定，降低性刺激的反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性在發生性關係後，容易進到「平靜期」，對性刺激的反應降低，但其實女性也有。莊豐賓泌尿科診所院長莊豐賓指出，男性女性都會有聖人模式，只是差在時間長短，女性的不反應期只有6分鐘，男性高達25分鐘，分享3招縮短CD時間（指平靜期），包括：運動、製造新鮮感、壯陽藥物。

什麼是聖人模式？莊豐賓在臉書專頁「幸福醫師 莊豐賓醫師」發文指出，聖人模式學名為不反應期，是1種身體保護機制，當人在高潮後身體會分泌催產素及泌乳激素，而這兩個激素會使人安定，降低性刺激的反應。

請繼續往下閱讀...

他指出，男女都有聖人模式，根據調查，男性96％有過聖人模式經驗，而女性則是64％，只不過女性的不反應期只有6分鐘，男性高達25分鐘。

●運動：無論是有氧或無氧運動，都能增加心血管及肌肉功能，或是有醫院提供的肌緊椅服務也能夠有效鍛錬骨盆底肌，提升性功能表現。

醫師表示，運動能增加心血管及肌肉功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

●製造新鮮感：新鮮感會使性慾高漲，能增加性生活頻率，改善不反應期，因此提醒各位情侶，記得可以創造特別活動，增添彼此的情感。

●壯陽藥物：坊間4種合法的壯陽藥物都能夠改善不反應期，其中裡面的一氧化氮成分更是關鍵。

莊豐賓提醒，男性在性事結束後千萬別射後不理、倒頭大睡，記得在女性高潮後的30分鐘來個愛的抱抱等貼心動作，不只可以營造雙方良好的情感關係，也可以改善不反應期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法