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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

新竹兒少保護中心公布嬰幼兒誤吞5大異物 不只巴克球！

2024/10/24 15:16

嬰幼兒吞異物5大魔王巴克球、磁鐵、鈕扣電池、水晶娃娃、尖銳物，新竹台大分院與新竹市府也成立兒少保護中心籲家長注意及預防。（記者洪美秀攝）

嬰幼兒吞異物5大魔王巴克球、磁鐵、鈕扣電池、水晶娃娃、尖銳物，新竹台大分院與新竹市府也成立兒少保護中心籲家長注意及預防。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹台大分院與新竹市社會處今（24）天成立北區兒少保護醫療整合中心，並針對嬰幼兒易吞異物提供預防與處置之道，其中吞入異物傷害最大的是巴克球、磁鐵、鈕扣電池、水晶娃娃、尖銳物等五大魔王物品，需內視鏡或手術取出，嚴重時會造成胃部或小腸穿刺傷。籲家長要注意孩童放入口中的異物，且要重視居家環境的安全。

新竹台大分院小兒部醫師陳政宇表示，從就醫案例中，兒少異物吞食有魚刺、錢幣、迴紋針、彈珠和磁鐵等各樣物品。各類物品中「尖銳物」容易造成食道至腸胃道的割傷、「磁鐵」在腸胃中互相吸引會造成擠壓穿孔受傷、「電池」可能會造成電池液流出侵蝕腸胃壁、「膨脹物」會在腸胃吸水膨脹擠壓腸胃、「腐蝕性、酸物質」會沿食道侵蝕到腸胃壁傷害，這5類物品堪稱是異物吞食5大魔王，提醒家長妥善放置相關物品。

建議照顧者應隨時留意孩子是否有腹痛、呼吸困難、咳嗽、喘鳴等狀況，才能於第一時間實施哈姆立克法將異物排出，採取急救措施，避免憾事發生。且據統計，112年起至今，醫院已受理43案兒童異物吞食案件，吞入的物品有魚刺、錢幣、迴紋針、彈珠，其中傷害最大的是巴克球、磁鐵、鈕扣電池、水晶娃娃、尖銳物等物品，需內視鏡或手術取出，嚴重時會造成胃部或小腸穿刺傷。

社會處表示，從去年至今市府已受理902件兒童保護事件，並有85件啟動緊急安置程序，針對居家意外事件，也提醒家長及照顧者提高警覺，保護兒童平安健康長大。

嬰幼兒吞異物5大魔王巴克球、磁鐵、鈕扣電池、水晶娃娃、尖銳物，新竹台大分院與新竹市府也成立兒少保護中心籲家長注意及預防。（記者洪美秀攝）

嬰幼兒吞異物5大魔王巴克球、磁鐵、鈕扣電池、水晶娃娃、尖銳物，新竹台大分院與新竹市府也成立兒少保護中心籲家長注意及預防。（記者洪美秀攝）

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