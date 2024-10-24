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健康網》「蘋果變黃」真兇是它！ 國健署：非因鐵質氧化

2024/10/24 17:07

國健署提到，蘋果果肉會變黃，是因為蘋果含有多酚氧化酶，多酚氧化酶一旦跟空氣接觸就會氧化、褐變，導致果肉變色；示意圖。（圖取自photoAC）

國健署提到，蘋果果肉會變黃，是因為蘋果含有多酚氧化酶，多酚氧化酶一旦跟空氣接觸就會氧化、褐變，導致果肉變色；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蘋果切開放著就變黃了，是因為鐵質氧化營養流失嗎？國健署在臉書專頁「食在好健康」發文表示，市場、超市隨處可見的蘋果，口感清脆又甜美，是很多人都喜愛的水果之一。但蘋果在切後，放置一段時間後果肉就會變黃，並不是因為鐵質氧化，而是因多酚類氧化；變黃只會有多酚流失，其他營養素是不會減少的。

解惑蘋果3秘密

蘋果變黃是多酚類氧化，不是鐵質氧化！

國健署提到，其實蘋果的鐵含量很少，每100克只有0.1毫克，所以果肉變黃不是受鐵質影響。蘋果果肉會變黃，是因為蘋果含有多酚氧化酶，多酚氧化酶一旦跟空氣接觸就會氧化、褐變，導致果肉變色。

變黃的蘋果營養價值會流失嗎？

國健署指出，蘋果裡的多酚會因為接觸空氣而氧化流失，但其他的營養素並不會有太大的影響，像是膳食纖維，以及鉀、鎂等礦物質，都不會因為果肉變色而變少，所以還是含有許多的營養價值。

如何減少蘋果變黃的問題？

國健署說，想要讓果肉保持漂亮的顏色，除了切完馬上食用外，也可以將表皮洗淨後，不切皮直接食用，只要減少果肉與空氣接觸的面積與時間，就可以避免果肉變黃的問題！

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