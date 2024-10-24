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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》薑母鴨是公還是母鴨？ 中醫提醒1類人慎食

2024/10/24 19:15

中醫師表示，薑母鴨是用公鴨，其肉質纖維很多，適合在湯頭裡久煮。（資料照）

中醫師表示，薑母鴨是用公鴨，其肉質纖維很多，適合在湯頭裡久煮。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣溫漸冷，不少人開始吃羊肉爐、薑母鴨進補暖身。但您知道薑母鴨是用公鴨還是母鴨嗎？中醫師林本庭解答是公鴨！因為公鴨肉質纖維很多，適合在湯頭裡久煮。不過，也特別提醒，薑母鴨等進補湯品多用酒調味，若身上有傷口者，暫時不要吃，以免影響傷口癒合。

薑母鴨是用公鴨還是母鴨？中醫師林本庭在臉書專頁「林本庭 中醫師」上說明，薑母鴨是用公鴨，公鴨肉質纖維很多，適合在湯頭裡久煮，母鴨則大多當肉鴨，會叫薑母鴨是因為該補品是用薑母煮的鴨。

林本庭指出，當歸鴨、薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞或麻油雞等，都有一個共通特色，就是用酒下去調味，因此身上如果有大大小小的傷口者，先暫時不要吃它們，會影響傷口的癒合！

國健署提醒，藥膳材料紅棗、枸杞、龍眼乾，含有糖份和熱量，進補時應注意控制熱量；示意圖。（圖取自freepik）

國健署提醒，藥膳材料紅棗、枸杞、龍眼乾，含有糖份和熱量，進補時應注意控制熱量；示意圖。（圖取自freepik）

國健署教「健康進補鐵三角」

●計算BMI控制熱量：建議民眾養成「天天量體重」，隨時掌握BMI，BMI若超過24者，最好不要隨進補的流行起舞。即使正常體重，也應慎選食材、控制熱量。1人份補品常有3、4塊肉，瘦的雞鴨肉熱量約200大卡、油脂多一些的牛、羊、豬肉，可能有280大卡或更高。麻油、糖、酒各1湯匙調味，就會再增加180大卡，藥膳材料紅棗、枸杞、龍眼乾，也都含有糖份和熱量。

●挑選合宜食物材料：缺鐵性貧血者可用鐵質高的食材如鴨肉、牛肉、羊肉；痛風、高膽固醇血症者，避免選腰子、大腸、肝臟、豬心等普林與膽固醇高的食材，也不宜選油脂過高的三層肉，尤其燉雞、燉肉、燉內臟者，痛風患者宜忌口；血壓過高或有心、腦血管疾病病史者，注意鹽分、膽固醇、飽和油脂，也要注意補品中勿大量加入酒精。

●補品三餐聰明搭配：冬令補品當成正餐食用，並多配一些青菜、水果與五穀類；補品中的油脂、鹽分多，正餐宜清淡；同時，要控制每次進食量，若烹煮或購買較多補品，宜分次吃或多人分食；選用低油脂去皮肉品，將肉類燙煮過，清除浮油再加佐料或藥材燉煮；麻油與酒視身體情況酌予減量。

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