重大精神疾病患者壽命較一般人短 運動助重拾健康活力

鄭琬霖醫師表示，運動治療有助於精神疾病病友重拾健康與活力。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕40多歲的阿惠（化名）為思覺失調症病人，經長期接受藥物治療及日間病房復健，幻聽與妄想已大幅改善，但殘餘的負性症狀卻讓她缺乏活力，不愛運動也不參加任何活動，越來越胖，代謝也出現問題，必須服用糖尿病及血壓藥物。經日間病房引入運動計畫後，阿惠與病友一起運動，1個月後血糖控制變好，也重拾生活熱情。

奇美醫院精神醫學部主治醫師鄭琬霖表示，根據衛生福利部統計，精神科就醫人數年年攀升，2017年有261萬人，2019年已增至280萬人，且領有精神科重大傷病卡的民眾，死亡中位數是72歲，較全國人民的死亡中位數77歲明顯較短，顯示出精神疾病對病人生理健康的影響。

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鄭琬霖指出，常見的慢性精神病包含思覺失調症、情緒障礙症（如憂鬱或躁鬱）等，會使大腦產生一系列變化，即使病情有所改善，仍會面臨殘餘的認知症狀而影響生活，例如疲倦無力、對事物不感興趣、沒有動力、不注重自己的外表等，多數慢性精神疾病病人會因此而過著單調且缺乏活動的生活，導致功能退化比一般人快許多，這樣的生活型態，不人僅讓他們的精神狀態持續低落，也增加罹患代謝性疾病的風險。

鄭琬霖表示，運動治療有助改善精神疾病病人的身體健康，對精神症狀及睡眠改善也有莫大助益，奇美醫院樹林院區日間病房的50名病友中，就有至少30人因此減少血糖藥劑量、2人血壓控制明顯改善，病人也反應，運動後精神變好，情緒也好起來，晚上更能一覺到天亮。

她建議，每週至少運動達90分鐘中高強度的運動，例如超慢跑和間歇運動，持續3個月以上才能有明顯效果，所謂的中高強度，即是會喘，但仍可以講話，可是無法唱歌的程度。

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