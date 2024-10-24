健康網》《百靈果》凱莉狂漏尿 醫建議這運動有幫助

凱莉（右）日前誕下一女；左為凱莉丈夫。（組合照，翻攝自IG）

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健康網》沒生過小孩、剖腹產也會漏尿？ 醫破解女性尿失禁迷思

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕Podcast節目《百靈果NEWS》主持人，網紅凱莉於今（2024）年8月生下女兒。在享受當媽媽的樂趣以外卻多了一些煩惱，其中一項是：「產後漏尿」。禾馨婦產科醫師「烏烏醫師」烏恩慈表示，對於熱愛重量訓練的女性以及產後婦女來說，漏尿向來惱人；並且建議，若要避免漏尿，最佳解是「凱格爾運動」。

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凱莉在限時動態說明，現在只要跑步、大笑或打噴嚏，就會容易漏尿。而她在節目透露此事後，發現不少網友有類似困擾，甚至聽聞沒有生小孩經驗卻也會漏尿，令她很驚訝。之後她說市面上有不少相關產品，「漏尿路上一點也不孤單。」

凱莉用限動分享自己經常漏尿的經驗。（翻攝自IG）

烏恩慈在粉專「烏烏醫師」針對常見的婦女漏尿與尿失禁問題，提出解答與建議。

Ｑ：漏尿、尿失禁的主因是什麼？

尿意不受控制的排出就是漏尿，如果程度嚴重就是尿失禁。斯斯有好多種，尿失禁主要有兩種。

1.應力性尿失禁：主要指腹內壓增加如大笑、咳嗽時會漏尿。主要原因還是因為骨盆底肌群失能。

2.急迫性尿失禁：有強烈尿意感但是來不及去廁所，產生的失禁。主要原因為膀胱不自主收縮，如膀胱過動症。

兩個形態的尿失禁最大的區別為是否有「尿急」的感受，但當然也可能混合發生。

Ｑ：女生尿失禁的機會為什麼通常比較高？

烏恩慈表示，可以想像骨盆底肌群是人體最底部的吊床，吊床下有開口男生有尿道和肛門，女生的開口比較大多了一個陰道，也就是產道。先天結構上女性的骨盆底支撐就會比較弱。

烏恩慈提醒，「懷孕」就是尿失禁最大的風險因子，胎兒子宮的重量導致腹內壓增加，對骨盆底肌肉都有一定程度的傷害。統計上也有指出，生產半年後，自然生、剖腹產漏尿的風險是一樣高，然後懷越多胎風險越高。如果生產後有發生明顯漏尿的媽媽到了更年期後復發的機會也比較高，這方面也需多加留意。

Ｑ：產後的孕力媽該如何保養避免漏尿呢？

烏恩慈認為，最有幫助的是「凱格爾運動」。正確的凱格爾運動該如何執行呢？三個要素：

1.用力時不要憋氣。

2.縮得要夠久。

3.次數要夠。

烏恩慈提醒，不用想得太複雜，基本上凱格爾運動就是縮陰道、想像中斷尿意感，但重點在於縮的時候不要憋氣，再來我們主要是要訓練骨盆底肌的「紅肌」也就是耐力型的肌肉，所以縮的時間要夠長，最好的方式就是邊縮邊自然說話或是小聲喊出「1、2、3」再視情況和能力數到5秒以上，然後放鬆。研究指出，每天至少練習100下達四個月就能感受到明顯的效果。

Ｑ：肌力訓練對於漏尿是好是壞？

烏恩慈表示，只要是運動都會增加血流對於肌肉都是有好處的。也因此不只肌力訓練，任何有氧運動都有幫助。但就像練習凱格爾運動一樣，關鍵在於用力時不要憋氣要注意呼吸。

如果是在拿大重量或是跳繩等會瞬間增加腹內壓的動作容易漏尿的人，建議在運動前先排空膀胱。平時加強凱格爾以外，可以尋求專業教練指導調整呼吸法。

不少婦女苦於產後漏尿。（圖取自shutterstock）

最後烏恩慈總結，漏尿是運力女子、孕力媽的一大夢魘。凱格爾運動做好做滿，持續規律運動增加組織的彈性和血流是兩大最好的預防方式。只要有懷孕過、就算是剖腹產風險也比沒生產過的高，也就是說凱格爾運動是不分生產方式，產後都建議要練。

喜歡挑戰大重量的女生在練習前建議先排空膀胱，除了姿勢以外正確的呼吸法不可偏廢，換句話說，我還是建議找會「呼吸」的教練指導。當發生漏尿合併有尿尿很痛、發燒、頻尿、急著找廁所等其他症狀，建議妳去泌尿科門診評估。

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