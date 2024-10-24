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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》外食高油不健康！ 營養師教「1秘訣」快速篩選

2024/10/24 18:16

營養師表示，外食料理多有高油、太鹹之問題，建議以烹調方式選擇食物；圖為情境照。（圖取自photoAC）

營養師表示，外食料理多有高油、太鹹之問題，建議以烹調方式選擇食物；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活繁忙，3餐外食是許多人日常，該如何吃得健康呢？營養師鄭玲君指出，外食料理多有高油、太鹹之問題，因此建議以烹調方式選擇，優先挑選蒸、水煮、滷製品。另外，她特別提醒，滷味醬汁多較鹹，可與店家溝通，改以蔥、蒜等提味。

鄭玲君在臉書粉專「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片分享，台灣外食多以高油方法烹調，例如炸、煎，容易太鹹、油膩，不利於健康，建議可先從烹調方式下手，挑選較不油膩的食物，像是蒸、水煮、滷等方式，舉例來說，蒸魚、蒸蛋、蒸秋葵、玉米筍、水煮肉、滷味等，都是減肥時優先挑選的烹調方法。

鄭玲君補充，滷味醬汁通常比較鹹，建議可以跟店家說清滷，也就是滷起來後不加醬汁，搭配蔥、蒜泥、蘿蔔泥、酸菜、新鮮辣椒等，提味又美味！

國健署提醒，外食族應以全穀類為主食，少吃炒飯、炒麵，避免攝入過多油脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署提醒，外食族應以全穀類為主食，少吃炒飯、炒麵，避免攝入過多油脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署教10大外食健康小撇步

國健署也提供上班族10個外食健康小撇步，包括：慎選用餐地點，優先選擇供應新鮮健康食物的店，不吃吃到飽；以全穀類為主食，少吃炒飯、炒麵，避免攝入過多油脂；每餐攝取足夠的各色蔬菜，每日至少3份蔬菜，增加纖維素，促進腸胃蠕動、增加飽足；白肉代替紅肉減少油炸食物攝取，並選擇瘦肉，去除皮脂，同時少選酥皮、酥脆食物以及加工食品。

國健署進一步建議，多選擇清蒸、汆燙、清燉、涼拌，少芶芡每天攝取2份新鮮水果，若要喝現榨果汁，切記不要濾渣、勿加糖；主動要求店家減少調味料、沙拉醬用量；主動要求店家供應白開水或無糖茶，每日至少攝取1500毫升的白開水；3餐仍應規律進食，少吃甜食、下午茶及消夜。

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