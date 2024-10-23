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健康網》35歲男打呼困擾 「切貢丸」後呼吸順暢
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕闌尾其實不孤單！嘉義基督教醫院耳鼻喉科主任黃健祐表示，2歲過後的扁桃腺已經沒有免疫功能，不用擔心切掉會影響免疫力，並分享1位35歲男性因為打呼很厲害，做完睡眠呼吸檢測，診斷中度呼吸中止症，安排懸雍垂軟顎成型術，切除「大貢丸」（指扁桃腺）後，呼吸便能通暢地流過鼻腔和氣管。
黃健祐在臉書專頁「黃健祐耳鼻喉醫師」發文與圖，指出該位男性的喉嚨狀況，可以看到原本的懸雍垂偏厚，兩邊扁桃腺也是佔據了很大的空間，這個程度在分類上算在第3級，睡眠呼吸檢測為中度，剛好在效果顯著有改善，又不會太多術後不適的範圍。
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黃健祐說，患者的兩顆扁桃腺偏瘦長，目測大約3.5公分，手術後，醫療團隊僅用5針做好所有的縫合和懸吊，就創造了非常寬廣且有張力的空間，足以讓患者平躺時，呼吸可以通暢地流過鼻腔和氣管。
黃健祐提到，扁桃腺為一種免疫器官，其實在2歲之後，它的功能就被身體其他淋巴組織和免疫系統取代。剩下的功能在2歲之後只有在感冒扁桃腺炎，口臭扁桃腺結石，或可怕的成人扁桃腺癌，才會被注意力到。事實上，扁桃腺是可以整顆完整切除，且對人體毫無後遺症的器官。
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