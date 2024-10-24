健康網》美速食店牛肉堡釀1死 醫：大腸桿菌恐害腎衰竭

醫師指出，大腸桿菌感染通常在接觸病菌3-4天後開始，大多數人在5-7天內無需治療即可痊癒；圖為示意圖，非當事四盎司牛肉堡。（法新社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國疾病管制局（CDC）在22日示警，麥當勞的「四盎司牛肉堡（Quarter Pounder）」造成至少49人感染大腸桿菌，其中1人不幸死亡，10人住院，腎臟科醫師王介立指出，大腸桿菌感染通常在接觸病菌3-4天後開始，大多數人在5-7天內無需治療即可痊癒，重症則可能會導致腎衰竭（溶血性尿毒症綜合群，HUS），需要住院治療。

綜合媒體報導，美國麥當勞在科羅拉多州、內布拉斯加州等10個州，據初步調查，懷疑是供應鏈中的洋蔥絲惹禍。王介立在臉書專頁「王介立醫師」發文表示，大腸桿菌感染的常見症狀包括嚴重腹痛、腹瀉（通常帶血）和嘔吐，症狀通常在接觸病菌3-4天後開始，大多數人在5-7天內無需治療即可痊癒。

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王介立補充，如在食用四盎司漢堡後出現：高燒超過38.9°C、腹瀉超過3天且無改善、血便或頻繁嘔吐導致無法進食液體、脫水跡象（如尿少、口乾、站立時頭暈），應立即聯繫醫療單位。

鑒於台灣麥當勞也有販售相同品項，衛福部食藥署副署長林金富表示，台灣麥當勞已經聲明指出國內販售的四盎司牛肉堡，食材符合標準且來源與美國不同，食藥署也要求地方衛生局針對業者聲明進行稽查，保障國人飲食安全。

據報導，引發這次案件的四盎司牛肉堡，大腸桿菌潛伏地，有一說為「洋蔥」。衛福部食藥署說明人為何會感染大腸桿菌，多因食入牲畜排泄物污染的食品而感染，通常是烹煮不當的牛肉（特別是絞肉）、生牛肉、生牛奶及受污染之水源（如未經消毒之飲用水）。治療方式上，一般不用抗生素，只要補充水分，4～5天後會自行痊癒。不可使用止瀉劑，因為會延長腸道內容物留滯時間，可能會助長人體吸收毒素而增加發生合併症的機會。

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