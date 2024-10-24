健康網》搬重物不閃腰 醫授5技巧

醫師表示，搬運重物時，應該將物品盡量緊貼身體，並且穩穩地移動，如此一來能有效降低腰部的壓力，同時也會更穩固安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕平常搬重物容易閃到腰嗎？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢分享，正確搬重物4技巧：不要彎腰撿、蹲下用臀腿力、物品靠近身體、移動時不轉腰。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」上發文指出，相信大多數人習慣直接彎腰撿東西，或者遇到重物就直接用拖的，這樣雖然省力快速，但卻非常容易讓腰部受傷，甚至不小心就會閃到腰。

請繼續往下閱讀...

●不要彎腰撿：彎腰會讓腰椎和椎間盤承受很大的壓力，可能會引發椎間盤突出或拉傷腰部肌肉。正確的做法是腰背保持挺直、以屈膝屈髖的姿勢，避免單靠腰部力量來撿東西。

醫師表示，彎腰會讓腰椎和椎間盤承受很大的壓力，可能會引發椎間盤突出或拉傷腰部肌肉；圖為情境照。（圖取自freepik）

●蹲下用臀腿力：撿東西或搬重物時，應該運用臀部、大腿及核心力量，並且放低重心再抬起物品，這樣能有效分散壓力，減少對腰部的負擔，而且也會發現這樣會更省力輕鬆。

●物品靠近身體：物品離身體越遠，就越容易需要彎腰前傾來靠近，對腰部的負擔也會變大。因此搬運重物時，應該將物品盡量緊貼身體，並且穩穩地移動，如此一來能有效降低腰部的壓力，同時也會更穩固安全。

●移動時不轉腰：最後是很多人容易忽略卻相當重要的一點，在搬運重物時，很多人習慣移動物品時用扭轉腰部的方式來調整位置，但這樣的動作對腰椎來說是非常危險的。移動時應該轉動整個身體和腳步，而不是只用腰來轉，避免不必要的扭傷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法