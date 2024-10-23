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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

過35歲骨質始流失 穿過鐵衣才知骨質疏鬆的痛苦

2024/10/23 16:45

漢基醫院衛教師針對民眾現場檢測結果，進行個別諮詢與衛教。（漢基醫院提供）

漢基醫院衛教師針對民眾現場檢測結果，進行個別諮詢與衛教。（漢基醫院提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕過了35歲，骨質開始流失，容易陷入骨鬆危機！為了喚起民眾對骨骼健康的重視，彰化基督教醫療體系漢銘基督教醫院（簡稱「漢基」）今（23）日舉辦骨密度檢測與衛教活動，除了專業醫師講解骨質疏鬆的危害與預防外，現場還安排了骨密度檢測、肌力測試及運動教學，幫助民眾掌握早期預防的契機。

漢基醫院院長陳志輝說，身體骨骼的骨質，大約在35歲之後就會逐漸流失，但如果骨質流失過多，使得原本緻密的骨骼形成許多孔隙，呈現中空疏鬆的現象，就是所謂的「骨質疏鬆症」嚴重的骨質疏鬆患者可能需要依賴輔助工具，如背架、拐杖等，造成生活上很大的不方便。因此，活動一開始，院方讓民眾穿上模擬骨鬆患者生活的鐵衣，體驗到骨質疏鬆症帶來的行動不便。

漢基醫院今舉辦骨密度檢測與衛教活動，除了專業醫師講解骨質疏鬆的危害與預防外，現場還安排了骨密度檢測、肌力測試及運動教學，幫助民眾掌握早期預防的契機。 （漢基醫院提供）

漢基醫院今舉辦骨密度檢測與衛教活動，除了專業醫師講解骨質疏鬆的危害與預防外，現場還安排了骨密度檢測、肌力測試及運動教學，幫助民眾掌握早期預防的契機。 （漢基醫院提供）

漢基骨科主任醫師邱冠瑋衛教短講中強調，骨質一旦流失，很難完全恢復，因此要趁早透過飲食、運動來預防骨鬆。他說，鈣質攝取很重要，牛奶是最佳來源，搭配規律的運動能預防骨質流失，還能改善睡眠、保持活力。對於已診斷骨質疏鬆的患者，他特別提醒，要注意防止跌倒以免發生骨折。

復健治療師蔡雅庭進行現場運動教學，教導如何透過簡單動作強化骨質，並預防骨鬆，活動同時提供了免費的DXA骨密度檢測，讓民眾了解自己的骨質狀況，獲得專業建議。

民眾希望醫院持續舉辦這類活動，提醒大家預防勝於治療。陳志輝呼籲大家，應定期檢查骨密度，並養成運動習慣，一同打造健康生活。

漢基醫院今舉辦骨密度檢測與衛教活動，民眾體驗穿鐵衣帶來生活不便，感受到保骨的重要。（漢基醫院提供）

漢基醫院今舉辦骨密度檢測與衛教活動，民眾體驗穿鐵衣帶來生活不便，感受到保骨的重要。（漢基醫院提供）

骨密度檢測與衛教活動現場提供了免費的DXA骨密度檢測，讓民眾了解自己的骨質狀況，獲得專業建議。（漢基醫院提供）

骨密度檢測與衛教活動現場提供了免費的DXA骨密度檢測，讓民眾了解自己的骨質狀況，獲得專業建議。（漢基醫院提供）

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