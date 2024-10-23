自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

83歲嬤睡覺突腳痛麻還冰冷 及時微創取栓避免截肢

2024/10/23 16:05

成大醫院透過微創手術成功治療動脈血栓及鈣化狹窄患者，避免截肢，恢復血流並改善症狀。（成大醫院提供）

成大醫院透過微創手術成功治療動脈血栓及鈣化狹窄患者，避免截肢，恢復血流並改善症狀。（成大醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕83歲阿嬤睡覺時突然覺得右腳麻、痛又冰冷，緊急轉診至成大醫院檢查後，發現阿嬤動脈栓塞，引起急性肢體缺血，醫院立刻用「機械取栓導管微創手術」疏通血管，如果未及時治療，可能就得截肢保命。

成大醫院心臟血管外科陳迪詠醫師表示，阿嬤因急性肢體缺血（ALI），這是一種動脈栓塞引起的急症，若不及時處理，可能在數小時內導致壞死或截肢，典型症狀包括疼痛、蒼白、無脈搏、感覺異常及癱瘓，若在發現症狀的8至12小時內未能恢復血流，後果嚴重。

另一位65歲的男子，有糖尿病傷口久治不癒，一查竟然也是血管的問題，他有周邊動脈阻塞疾病（PAOD），這是由動脈粥樣硬化引起的慢性病，醫師確認為下肢動脈鈣化狹窄，經「斑塊切除導管微創手術」成功清除鈣化斑塊，血流恢復，傷口逐漸癒合，成功避免截肢風險。

陳迪詠醫師說，傳統的開放性繞道手術已逐漸被微創手術取代，像「機械取栓導管微創手術」及「斑塊切除導管微創手術」能有效清除血栓與鈣化斑塊，恢復動脈血流。

微創手術傷口小、恢復快，特別適合高風險患者。除了治療，預防更為重要，他提醒民眾應避免吸菸，控制血壓、血糖和血脂，保持適當運動，糖尿病患者尤其應注意足部護理，避免受傷，才能降低周邊動脈阻塞疾病的風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中