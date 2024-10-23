83歲嬤睡覺突腳痛麻還冰冷 及時微創取栓避免截肢

成大醫院透過微創手術成功治療動脈血栓及鈣化狹窄患者，避免截肢，恢復血流並改善症狀。（成大醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕83歲阿嬤睡覺時突然覺得右腳麻、痛又冰冷，緊急轉診至成大醫院檢查後，發現阿嬤動脈栓塞，引起急性肢體缺血，醫院立刻用「機械取栓導管微創手術」疏通血管，如果未及時治療，可能就得截肢保命。

成大醫院心臟血管外科陳迪詠醫師表示，阿嬤因急性肢體缺血（ALI），這是一種動脈栓塞引起的急症，若不及時處理，可能在數小時內導致壞死或截肢，典型症狀包括疼痛、蒼白、無脈搏、感覺異常及癱瘓，若在發現症狀的8至12小時內未能恢復血流，後果嚴重。

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另一位65歲的男子，有糖尿病傷口久治不癒，一查竟然也是血管的問題，他有周邊動脈阻塞疾病（PAOD），這是由動脈粥樣硬化引起的慢性病，醫師確認為下肢動脈鈣化狹窄，經「斑塊切除導管微創手術」成功清除鈣化斑塊，血流恢復，傷口逐漸癒合，成功避免截肢風險。

陳迪詠醫師說，傳統的開放性繞道手術已逐漸被微創手術取代，像「機械取栓導管微創手術」及「斑塊切除導管微創手術」能有效清除血栓與鈣化斑塊，恢復動脈血流。

微創手術傷口小、恢復快，特別適合高風險患者。除了治療，預防更為重要，他提醒民眾應避免吸菸，控制血壓、血糖和血脂，保持適當運動，糖尿病患者尤其應注意足部護理，避免受傷，才能降低周邊動脈阻塞疾病的風險。

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