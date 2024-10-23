國際肯定！ 新北參加AFHC大會 獲2項創新發展獎

衛生局「打造長者智能運動網絡」，在土城區健康大步走。（新北市衛生局提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市政府參加「世界衛生組織西太平洋區健康城市聯盟全球會」（AFHC），分別由衛生局「新北動健康APP，打造長者智能運動網絡」與水利局「新北都市河川永續治理」獲得大會「健康城市創新發展獎」肯定，今天於市政會議上獻獎，將榮耀分享給新北市民。

衛生局「打造長者智能運動網絡」，以「新北動健康政策」為架構，運用「新北動健康APP」為工具，橫向整合全市運動服務及資源，透過29區公所與衛生所將服務點延伸至社區，提供市民衰弱評估、運動處方、公園體健設施打卡、智能運動設備、Mall Walking及新北健康大步走等多元服務，營造在地化友善運動網絡，有效促進民眾規律運動行為，獲得國際評審青睞。

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水利局推動「都市河川永續治理」計畫，整治大窠坑溪。（新北市水利局提供）

水利局「都市河川永續治理」計畫，積極盤點轄內河川，延續成功整治溪美大排、中港大排經驗，針對板橋湳仔溝、蘆洲鴨母港溝、中永和瓦磘溝、泰山大窠坑溪、中和藤寮坑溝等新北市境內水系，採取多管齊下策略，深入調查各河溝的病徵，再選擇適合整治工法。

新北市長侯友宜表示，市民健康為重要施政目標，新北市榮獲兩項國際大獎，展現市府團隊深耕健康城市政策的卓越成果，未來亦持續與國際交流合作，推動智慧城市與實踐永續發展，讓市民享受優質健康生活。

第10屆世界衛生組織西太平洋區健康城市聯盟全球會議，新北市獲兩項「AFHC健康城市創新發展獎」肯定。（新北市衛生局提供）

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