英、美咽喉癌病例增 口交傳播HPV病毒風險高

研究發現，咽喉癌與HPV病毒密切相關，需留心；示意圖。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕過去20年來，西方國家的口腔癌病例激增，尤其是咽喉癌（oropharyngeal cancer）被視為疫情等級的問題。這類癌症主要集中在扁桃腺及咽喉後部，其主要病因是人類乳突病毒（HPV），這也是導致子宮頸癌的主要病毒。值得注意的是，咽喉癌在美國與英國的發生率，已經超越了子宮頸癌。

科學新聞網站《Science Alert》21日報導，HPV透過性行為傳播，而對於咽喉癌來說，最大風險因子是口交次數與伴侶數量。研究顯示，擁有6位或更多口交性伴侶的人，罹患咽喉癌的風險是非口交者的8.5倍。雖然口交行為在許多國家十分普遍，但幸運的是，絕大多數人感染HPV後能夠自行清除病毒，僅有少部分人因無法清除病毒而最終罹患癌症。研究推測，這與部分人免疫系統功能不全有關。

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持續感染HPV的人，病毒能不斷複製，並隨機整合至宿主的DNA中，這可能導致宿主細胞變異，最終引發癌症。為了防止子宮頸癌，許多國家已推動年輕女性接種HPV疫苗。雖然尚無直接證據，但疫苗似乎也能降低口腔HPV感染的風險。此外，在女性疫苗接種率高的國家，男孩因群體免疫效應，或能受到一定程度的保護。

然而，HPV疫苗並非萬能保障個人免疫。國際旅遊的頻繁、部分國家疫苗覆蓋率低，以及個人的性行為模式，都會影響疫苗的保護效能。例如，美國在 2020 年的青少年接種率僅為 54.3%，這意味著仍有大量人口未受充分保護。

因此，英國、澳洲、美國等國已擴大HPV疫苗的接種對象，將年輕男孩納入疫苗接種計畫，以提高整體免疫力。然而，實施普遍疫苗接種政策並不意味著疫苗覆蓋率一定能達標。部分族群對於疫苗的安全性、必要性存在疑慮，甚至有些人認為 HPV 疫苗可能鼓勵性行為。此外，有研究顯示，為避免進行陰道性交，年輕人可能選擇口交作為替代行為，進一步增加了感染風險。

新冠疫情也帶來了額外的挑戰。首先，學校關閉使得疫苗宣傳與接種工作一度停滯；其次，全球疫苗抗拒情緒的上升，也可能進一步抑制疫苗接種率。

降低口腔癌風險，除了提升疫苗接種率，還需要加強性教育，並進一步研究HPV感染與癌症之間的複雜關聯。

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