健康網》急性胃逆可食用 葡萄、哈密瓜！勿吃「這些」水果

李婉萍說，胃食道逆流急性期，可以吃葡萄、水蜜桃、梨子、蓮霧、哈密瓜、西瓜等水果；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胃食道逆流可以吃水果，但要在對的時間吃對的水果喔！營養師李婉萍在臉書粉專「李婉萍營養師」發文表示急性期不能吃，酸度較高的柑橘類水果，如橘子、柳丁、百香果、鳳梨、奇異果等，但是當急症過後，是可以吃百香果、奇異果的；急性期可以吃葡萄、水蜜桃、梨子、蓮霧、哈密瓜、西瓜等水果。

急性期不能吃的水果

李婉萍指出，酸度較高的柑橘類水果（如橘子、柳丁、檸檬、柚子等），或百香果、蔓越莓、草莓，及含消化酵素的鳳梨、奇異果，都先建議不吃。待急症過後，胃部已經鮮少疼痛，百香果、奇異果即可慢慢解禁。

請繼續往下閱讀...

她說，因為兩者其實是「保養期」的推薦水果。百香果其實是拿來預防胃潰瘍和治療胃潰瘍的好水果；而奇異果則有研究顯示它可納入「低FODMAP（低腹敏）」飲食中，較不易造成脹氣。

急性期可以吃的水果

李婉萍說，除了上述酸度、甜度高的水果要先避免外，成熟木瓜、香蕉、葡萄、水蜜桃、梨子、蓮霧、蘋果、哈密瓜、西瓜、香瓜、美濃瓜、枇杷、芒果等在急症發作時仍可食用。

胃食道逆流症狀分3階段

排除期：進食、空腹都疼痛，甚至有排血便、嘔吐的問題，那所有水果在此時，都飯後吃或暫時不吃。

修復期：胃偶爾會痛，同時在治療吃藥的期間，大部分水果選飯後吃仍較保險，種類可逐漸放寬，選自己喜歡吃的。

保養期：曾痛過但現在幾乎不會，水分含量多又能帶來飽足感的，桃子、水梨、蓮霧可以飯前吃，其他水果若飯後吃更可幫助消化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法