健康網》保健食品與藥品差別？ 醫：前者不能宣稱療效

醫師表示，保健食品為平常環境使用，無須經由處方，可自行食用，不會對人體造成重大、立即性的風險；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上充斥著各種保健食品，但您有注意過保健食品與藥品的差別嗎？敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅說明，保健食品無須經由處方，可自行食用，不會對人體造成重大、立即性的風險，因此不能宣稱具有療效；反之，吃了馬上有特殊效用，就要稱為藥品，其可能出現副作用，須在一定生命監測、專業人員下使用。

陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」與Youtube發影片舉例，透過保健食品補充鉀離子時，因其含量沒有高到一個程度，有助於身體鉀離子均衡，可以做為日常食用；醫療用的鉀離子，若食用、施打過量，可能會讓心臟停止。一樣是鉀離子，但兩者的濃度含量不同，就可分為保健、專業級別。因此一般保健食品給予的濃度絕對不能高到治療，也不能短時間內改變身體。

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至於為何保健食品不能宣稱療效？陳榮堅解釋，所謂的療效是指馬上造成一定的影響，如降血壓、血糖，才能稱之為治療，如果沒有的話就不能宣稱療效。保健食品只是從旁輔助，慢慢改變身體機能，立即性效用也沒有那麼大，風險值也沒有那麼高，需長時間食用，才能看到效果，因此保健食品並不能宣稱療效。真正生病時，就需要透過藥物治療，改善症狀。

醫師說明，吃了馬上有特殊效用，就要稱為藥物，可能出現副作用，須在一定生命監測、專業人員下使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

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