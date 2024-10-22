健康網》遠離腦中風 少吃紅肉！ 營養師授「飲食6撇步」

營養師說，攝取足夠的鈣質（如牛奶、起司），有助血管預防高血壓；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近天氣逐漸轉涼，也悄悄來到腦中風的高峰期！好食課營養師Titan林世航分享，遠離腦中風飲食小撇步：選擇全穀及未精緻雜糧，如紫米、地瓜等；每日2份乳品；吃足3蔬2果；善用植物性蛋白，如毛豆、豆腐等；選擇低脂蛋白質，如魚類、貝類等；適時補充水分。且要少吃加工肉、甜點、適度飲酒，以及避免高鈉飲食。

林世航在臉書粉專「好食課」發文表示，根據衛福部統計，腦血管疾病高居國人十大死因第四名，大約每40幾分鐘就有一人因此喪命！因此，要開始從日常生活中，注重腦心血管疾病的預防。

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建議6飲食小撇步

選擇全穀及未精緻雜糧：如糙米、紫米、地瓜、南瓜等，相比於精緻澱粉，因為含有較多纖維，能穩定血糖波動，對心腦健康有益。

每日2份乳品：攝取足夠的鈣質（如牛奶、起司），有助血管預防高血壓，建議每天早晚一杯奶，也可以2片起司代替一杯奶，來補足鈣質。

吃足3蔬2果：富含纖維的蔬果幫助改善血脂，促進腸胃蠕動、預防便秘，每日最好吃足2個拳頭大的水果，跟3個半碗的熟蔬菜。

預防腦中風，營養師建議應減少紅肉的攝取；示意圖。（圖取自freepik）

善用植物性蛋白：毛豆、豆腐、豆乾等豆製品，含較少的飽和脂肪酸，並且無膽固醇，可大大減少心血管疾病風險。

選擇低脂蛋白質：除了豆類外，蛋白質還可優先選擇魚、蛋類，魚類含有的Omega-3脂肪酸可幫助抗發炎。每週建議吃超過2份魚貝類，一份約半掌心的大小，蛤蠣或牡蠣則大約三湯匙的份量，肉則可優先挑選家禽等較低脂的白肉。

適時補充水分：每日喝足體重x30-40c.c.的水，並以白開水、無糖茶為主，維持身體新陳代謝。

營養師說，毛豆、豆腐、豆乾等豆製品，含較少的飽和脂肪酸，並且無膽固醇，可大大減少心血管疾病風險；示意圖。（圖取自photoAC）

應限制4類飲食

減少紅肉/加工肉：如培根、香腸有較多飽和脂肪與添加物，易提高心血管疾病風險。

適度飲酒：建議女性每日限1罐啤酒，男性2罐啤酒，如果本身即無喝酒習慣，建議能不喝即不喝。

甜點每週小於2份：包含糖果、汽水等，過多的糖分會導致血糖波動。

避免高鈉飲食：少吃加工食品並少沾醬料，盡量以天然辛香料（蔥、薑、蒜、辣椒），取代醬油等調味料。

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