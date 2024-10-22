泰北籃球少年漏斗胸手術 重拾自信

楊以信愛上籃球運動也參與比賽，從中找到自信。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕來自泰北金三角的16歲華僑少年楊以信熱愛籃球，卻因先天性漏斗胸，心肺功能受限，影響生活品質，在社會各界幫助下，今年10月來台，到嘉義基督教醫院接受手術後，重拾健康與自信。

嘉基胸腔外科醫師甘錦康表示，漏斗胸是一種先天性胸廓畸形，會壓迫心肺，影響呼吸功能；因為患者的胸前會有不正常的凹陷，像是可盛水的漏斗而得名；平均每3、400人就有一位罹患漏斗胸，男性發生機率大約是女性的4倍，建議家長若發現孩子有胸廓畸形的現象，應及早帶孩子就醫，以免延誤治療時機。

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楊以信的父親楊崇明說，兒子從小罹患漏斗胸，曾在當地求醫，當地醫生建議持續觀察，待病況隨著身體成長而改善，但多年來呼吸反而越來越不順、容易疲倦，讓兒子對任何活動都提不起勁。

兩年前，一位來到村子的籃球教練發現楊以信身材條件不錯，鼓勵他嘗試籃球，自此楊以信愛上籃球運動也參與比賽，從中找到自信。

楊以信說，漏斗胸的困擾如影隨形，每次打籃球，最多只能撐10分鐘就氣喘吁吁，提早下場；胸壁內凹狀況日益嚴重，導致他夜夜難眠，白天精神不濟，成績一落千丈。

術後楊以信開心說，終於可以好好睡一覺，「我迫不及待想回家，吃媽媽煮的綠咖哩，然後痛痛快快地打一場籃球！」

嘉基國際長，醫師陳俊和表示，楊崇明在當地的戒毒村擔任教師，並照顧許多受毒害影響的孤兒，這次手術甘錦康醫師捐出手術費，醫院員工自願捐款，也感謝社會各界慷慨相助，幫助楊以信順利完成手術。

楊以信罹患先天性漏斗胸，術前術後比較圖。（嘉基提供）

嘉基胸腔外科醫師甘錦康（後排右一）與楊以信（前）及其父親楊崇明合影。（嘉基提供）

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