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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

「天使做記號」顏損孩子面向陽光 靠畫畫吸附負能量

2024/10/22 14:33

血管瘤病童惀惀同時有2幅作品入選巡迴展和小陽光月曆。（記者許麗娟攝）

血管瘤病童惀惀同時有2幅作品入選巡迴展和小陽光月曆。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕有些孩子因為先天的顏面血管瘤、太田母斑，或是後天的燒燙傷造成顏面損傷，從小就要面對不斷的手術、復健及旁人的異樣眼光，為了讓這些「天使做記號」的孩子也能正面迎向陽光，陽光社會福利基金會鼓勵顏損孩子用畫畫療癒心靈，並挑出17幅作品於北中南醫療院所舉辦巡迴展出，即日起至10月25日在高醫故事館展出。

10歲的惀惀出生時左臉到頭皮有大面積紅斑，1個月大時確診這些葡萄酒色斑是先天性血管瘤，未來可能有血管病變風險，在醫師的建議下，惀惀自5歲開始接受漫長的雷射療程，每次的治療都讓惀惀都痛得掙扎大哭，如今惀惀已勇敢挺過15次的雷射治療，臉上只剩淡粉色的痕跡，但也仍需持續治療。

10歲惀惀是先天性血管瘤患者，至今仍接受長期的雷射治療，他的《我有一隻魔法棒》作品希望把很多垃圾吸進黑洞的旋渦。（陽光基金會提供）

10歲惀惀是先天性血管瘤患者，至今仍接受長期的雷射治療，他的《我有一隻魔法棒》作品希望把很多垃圾吸進黑洞的旋渦。（陽光基金會提供）

喜歡畫畫的惀惀今年也以《我有一隻魔法棒》入選，他創作的靈感是希望自己有魔法棒，可以把很多垃圾吸進黑洞的旋渦，再轉變成樹木草地和環保機器人，讓地球減少污染，變得更漂亮和健康，也反應出想把自己的負向情緒處理掉，透過畫作移轉他的負面情緒。

高醫副院長戴嘉言表示，小陽光孩童有些是顏面血管瘤、太田母斑等先天的疾病，有一些是燒燙傷或是交通事故等意外所引起的顏面受損，從小必須經歷一次又一次的手術、無數次往返醫院，這對他們心理造成很大的壓力。看到他們畫出這麼漂亮的畫作，覺得這群小陽光們比陽光還燦爛，醫院也會給予他們身體與心理給最大的治療和支持。

高醫攜手陽光社會福利基金會展出小陽光畫作，今日舉行開展儀式，右起為高醫整形外科燒傷加護室主任張兆瑋、高醫副院長戴嘉言、陽光社會福利基金會南區中心資深主任葉育秀、台灣輝瑞藥廠醫學處副總經理李正祥同共同揭幕。（記者許麗娟攝）

高醫攜手陽光社會福利基金會展出小陽光畫作，今日舉行開展儀式，右起為高醫整形外科燒傷加護室主任張兆瑋、高醫副院長戴嘉言、陽光社會福利基金會南區中心資深主任葉育秀、台灣輝瑞藥廠醫學處副總經理李正祥同共同揭幕。（記者許麗娟攝）

高醫整形外科燒傷加護室主任張兆瑋提到，燒燙傷重建之路漫長艱辛，從傷口癒合到疤痕穩定往往需要1到2年的時間，在疤痕或傷口持續照護更是需要時間及耐心。至於先天性血管瘤，有些長大會逐漸消失，有些不僅不會消失，還會越長越大，曾遇過血管瘤佈滿整個臉，甚至壓迫其他器官變形的病童，因此小朋友自小就要面臨做手術切除、留疤、重建等治療。

陽光社會福利基金會南區中心資深主任葉育秀表示，基金會持續推動「臉部平權」，燒傷顏損孩子因顱顏病症、胎記、燒傷等先天疾病或後天意外，造成外表損傷與印記，在成長過程中必須克服接連不斷的生心理適應問題與挑戰，期盼透過畫作展出，能讓社會更了解同理他們，勿投以異樣眼光，畫畫不僅讓孩子展現能力、藝術療癒，同時也有機會找到藝術專長。

高醫故事館即日起至25日展出陽光基金會的顏損兒童入圍的畫作。（記者許麗娟攝）

高醫故事館即日起至25日展出陽光基金會的顏損兒童入圍的畫作。（記者許麗娟攝）

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