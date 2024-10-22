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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

AI智能結合長照助高齡者「能動」 培育基地孕育數百人才

2024/10/22 11:42

台灣將進入超高齡社會，「能動」是維持高齡者生活品質的重點之一。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

台灣將進入超高齡社會，「能動」是維持高齡者生活品質的重點之一。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣將進入超高齡社會，「能動」是維持高齡者生活品質的重點之一。北護大在教育部支持下建置北台灣首座「智慧賦能人才培育基地」，已培育近400人才投入照護場域，透過各種智慧化輔具介入，不只以更精準策略維持長者行動力，也緩解少子化帶來的照顧人力失衡問題。

北護大「智慧賦能人才培育基地」今（22）舉辦開幕儀式，透過與各級政府、學校及企業合作，將智慧科技應用於實際照護場域，同時活用智慧課程於場域在職教育，並與全台多家醫療機構合作，確保智慧賦能技術能廣泛應用於各級照護場域。

北護大校長吳淑芳表示，智慧賦能人才培育基地陸續引進各式智慧化輔具，包括智慧外骨骼、雲端賦能訓練系統、肌少衰弱風險檢測系統、AI智能環狀運動訓練、室內步態分析及跌倒風險評估系統等，積極結合智慧科技與健康照護，同步培養專業人才，透過人工智慧輔具技術，進一步訂定「個別照護計畫」或「運動處方」，以期未來協助照護場域個案實現智慧化、精準化及個人化的照護目標。

此外，吳淑芳也提到，基地規劃了多樣化的模組課程，包含「全面性評估」、「智慧賦能照護」及「智慧個案管理」，校內6系所包括護理、長照、運保、高照、健管、資管系所等，以及6所夥伴學校包括聖母專校、慈濟大學、耕莘專校、台北市立大學、馬偕專校、康寧大學等，共同進行智慧賦能學生培訓課程模組及各種子教師培訓，至今已完成培育176名學生、112名種子教師及86名在職人員。

吳淑芳說，這些專業人才將投身不同的照護場域，如社區據點、長青學苑擔任體適能指導員、預防及延緩失能指導員，或於社區日照中心擔任照護服務員及居家服務督導員，也可以於各級醫療院所及居家服務擔任護理師、個案管理師、居家服務督導員等服務失能者，以達健康促進、預防及延緩失能的目的。

教育部技職司司長楊玉惠表示，高齡者健康照護是國家財政較大的支出項目，如何讓長者延長健康年數，「能動」及「能吃」是關鍵。透過資訊科技應用，不用很多儀器就能對健康作評估，也可以透過設備輔助減輕復健的負擔，因此投入資源對準產業所需進行人才培育。

北護大校長吳淑芳（右）說明如何以智慧輔具進行復健，教育部技職司長楊玉惠（左）現場操作體驗。（記者楊綿傑攝）

北護大校長吳淑芳（右）說明如何以智慧輔具進行復健，教育部技職司長楊玉惠（左）現場操作體驗。（記者楊綿傑攝）

北護大「智慧賦能人才培育基地」旨在培育相關照護人才，並以智慧輔具協助長者減少失能並增加復能。（記者楊綿傑攝）

北護大「智慧賦能人才培育基地」旨在培育相關照護人才，並以智慧輔具協助長者減少失能並增加復能。（記者楊綿傑攝）

北護大「智慧賦能人才培育基地」今舉辦開幕儀式。（記者楊綿傑攝）

北護大「智慧賦能人才培育基地」今舉辦開幕儀式。（記者楊綿傑攝）

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