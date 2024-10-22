健康網》女喝「炸馬桶特調」瘦不下！ 醫揭關鍵：超傷腸道

45歲上班族嘗試「炸馬桶特調」，希望能排便順暢助減重。後來，排便確實順了，但體重卻無動於山；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名45歲上班族身高150公分，體重69公斤，有中度脂肪肝，體脂肪率43%，本身患有子宮內膜異位瘤，婦產科醫師建議嘗試減重。因此女子開始減重，並嘗試「炸馬桶特調」助排便，但卻發現體重卻不動如山。醫師進一步檢查發現，女子腸道處於慢性發炎，導致體重減不下來，甚至可能讓其囊腫、肌瘤愈來愈嚴重。

腸道健康 有助於減重、代謝調節

小宙初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯在臉書專頁「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」發文說明，「炸馬桶特調」是用優酪乳為基底，再搭配不同的飲品，像是無糖綠茶、美式咖啡、綠拿鐵等。但要特別提醒，若希望透過喝「炸馬桶特調」或「清腸胃神器」減重者，最重要的優先事項，是養好腸胃道，因為腸道微生物群（腸道菌群）扮演著體重控制、代謝調節以及整體健康的重要角色。

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醫師提醒，腸道菌群在體重控制、代謝調節以及整體健康中扮演著重要角色；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

楊智雯表示，該名個案本身患有子宮內膜異位瘤，近2年追蹤時發現子宮肌瘤，愈長愈多顆，婦產科醫師請患者評估是否進行手術，如果不開刀的話只能追蹤觀察，同步嘗試減重再作後續評估，因此女子才開始減重，並嘗試用網路上分享「炸馬桶特調」助排便，但卻發現體重卻不動如山。

楊智雯為個案進行檢查，發現其腸道處於慢性發炎，腸道的好菌和壞菌的比例失衡，且體內的雌二醇極高。進一步詢問飲食習慣，發現女子早上會吃麵包配「炸馬桶特調」，午餐在公司附近吃小碗魷魚羹麵或粿條，晚餐不餓就不吃，就算買了便當也要分成2餐吃。她直言，女子這樣的吃法，營養素明顯不足，影響肝臟代謝雌激素功能，同時不健康的腸道菌，也影響雌二醇排出，使體內雌二醇濃度過高，囊腫和肌瘤愈加嚴重。

「清腸胃特調」糖分高 恐陷糖害危機

楊智雯提醒，「清腸胃特調」不是不能喝，而是要評估身體狀況，像是超商的綠拿鐵1瓶265毫升，就含有26.2克的糖，而成年女性1天總熱量若以需要1600大卡來看的話，添加糖攝取以40公克為限，每天2杯喝綠拿鐵，反而讓自身陷入糖害危機。健康減重從均衡飲食、規律生活開始，而不是單靠某一種飲品或單一食物來實現，這樣才能夠達到真正的「健康享瘦」！

小宙初日診所減重專科暨家醫科醫師楊智雯。（初日診所提供）

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