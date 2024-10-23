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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》全台2百多萬氣喘族 營養師教均衡飲食來控制

2024/10/23 11:01

營養師提醒，氣喘患者要均衡飲食，攝取足夠優質蛋白質、補充含Omega-3油脂食物等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，氣喘患者要均衡飲食，攝取足夠優質蛋白質、補充含Omega-3油脂食物等；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2022年成人氣喘臨床照護指引調查指出，台灣成人氣喘盛行率大概是12%，換算約有200多萬民眾是氣喘族。營養師侯沂錚指出，若沒有好好控制病情，容易反覆發作，重則呼吸衰竭或更嚴重的健康問題。提醒氣喘患者飲食重點在「控制體重」以及「均衡飲食」，如吃滿6大類食物、養成運動習慣等都很重要。

口訣「咻閉久哇」自我辨別

侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文指出，天氣漸漸轉涼，進入秋冬，早晚溫差大容易發生感冒之外，也是氣喘病患發作的旺季。

氣喘症狀有時候和感冒有些雷同，應該怎麼判斷？她表示，4字口訣「咻閉久哇」是氣喘典型症狀，可以用作簡單的自我辨別。

「咻」：咳嗽出現「咻咻」聲。

「閉」：胸口緊閉感。

「久」：久咳不癒。

「哇」：反覆感冒。

氣喘患者多有4症狀：咳嗽出現「咻咻」聲、胸口有緊閉感、久咳不癒、反覆感冒；圖為情境照。（圖取自freepik）

氣喘患者多有4症狀：咳嗽出現「咻咻」聲、胸口有緊閉感、久咳不癒、反覆感冒；圖為情境照。（圖取自freepik）

優質蛋白質、好油脂也重要

侯沂錚表示，氣喘患者除了務必規律回診和遵從醫師用藥指示，飲食上可以注意以下事項：

●6大類食物均衡攝取：包含全穀根莖類、肉魚豆蛋類、蔬菜類、水果類、奶類、油脂類。

●足夠優質蛋白質：如雞蛋、黃豆類、白肉等，幫助維持肌肉力量與呼吸順暢。

●補充含Omega-3的油脂：奇亞籽、鮭魚、胡桃等。有助減少身體發炎；多色蔬果也含加植化素，能降低發炎反應。

●易脹氣食物不過量：如地瓜、韭菜等。飲食細嚼慢嚥慢慢吃。

●養成運動習慣、維持體重：可適量補充維生素及礦物質穩定健康，讓氣喘不發作。

侯沂錚補充，除了飲食之外，日常避開誘發氣喘的因子（像是塵蟎、空污、花粉、菸害）更能有效控制氣喘發作。

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