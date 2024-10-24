健康網》松阪豬油脂不低！ 營養師：熱量可能比梅花肉高

蔡宜方提醒，消費者在享用美味松阪豬的同時，也應注意攝取熱量的平衡，避免因過度食用而攝取過多油脂；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人在燒烤店點餐時，常會選擇口感脆爽的松阪豬。然而，松阪豬的名稱與其實際來源和營養成分，卻經常讓人產生誤解。營養師蔡宜方近日在臉書專頁「宜方營養師 健康・輕談」中分享了一段關於松阪豬與松阪牛的有趣小知識。

蔡宜方表示，某次與日本人一同用餐時，當他們點了一份松阪豬，日本人立刻糾正說「松阪豬」絕對是假的，因為松阪地區只有松阪牛，沒有松阪豬。這引起了蔡宜方的好奇，讓她不禁思索，松阪這個詞不就是指豬頸部的肉嗎？為什麼日本人會說「松阪豬」不存在？

請繼續往下閱讀...

蔡宜方指出，「松阪豬」是指豬的臉頰與下巴相連處的頸肉，這塊部位因為一頭豬身上僅有兩塊，因此十分珍貴；示意圖。（資料照）

經過進一步了解後，她發現，原來「松阪牛」是指產自日本松阪市及其周邊地區的高級和牛，這一品牌牛肉以頂級品質聞名。而「松阪豬」實際上是指豬的臉頰與下巴相連處的頸肉，這塊部位因為一頭豬身上僅有兩塊，因此十分珍貴。松阪豬的特點是肉中油脂分布均勻，口感脆而不軟爛，像松阪牛般美味，這也是為什麼它廣受消費者喜愛。

然而，蔡宜方也提醒，不少人以為松阪豬不油膩、屬於低脂食材，但實際上，松阪豬的油脂含量相當豐富，熱量甚至可能高於梅花肉。消費者在享用美味的同時，也應注意攝取熱量的平衡，避免因過度食用而攝取過多油脂。在飲食選擇上應多加留意營養成分，才能更健康地享受每一口美味。

蔡宜方表示，「松阪牛」是指產自日本松阪市及其周邊地區的高級和牛；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法