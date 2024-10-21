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健康網》傳統雞捲油炸熱量爆表！ 營養師教煎烤「低脂版」
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕古早味台菜「雞捲」曾是下港辦桌必備菜色，外皮金黃酥脆，混和柔嫩鮮甜的魚漿好美味。不過營養師薛曉晶指出，雞捲中多含魚漿，通常加了很多豬油，造成本身熱量很高，若還用油炸方式料理，熱量根本爆表。對此她分享不含魚漿的低脂版雞捲做法，煎煮方式料理更富香氣，用氣炸烤箱料理則熱量更低。
低脂雞捲 4步驟美味上桌
薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，這道「無魚漿版雞捲做法」，吃起來沒有軟嫩的口感，是屬於比較紮實的版本。應先備料瘦豬絞肉4盒、洋蔥2顆、千張（豆腐皮）；調味料包含：香油、胡椒鹽、五香粉、鹽、米酒、太白粉2大匙，接著依照下列做法：
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1.將洋蔥攪碎，拌入絞肉中。
2.將所有調味料攪拌均勻後，倒入餡料中再攪拌均勻。
3.千張豆腐皮對折裁切4等份，將餡料放上後捲起。
4.油鍋加少量的油，先將接縫的那面朝下煎熟，再翻面將其他面煎熟；也可以噴少量的油放入氣炸烤箱中，先以200度的溫度加熱10分鐘後，翻面後再調高到250度，加熱至每一面都呈現金黃色即可。
薛曉晶分享，這次做雞捲料理，使用4盒絞肉，共做27捲，每捲大約是52克的肉，大約是1.5份的蛋白質，3捲就將近4.5份的蛋白質，因為沒有加魚漿，黏性會比較低，所以改用少量的太白粉作為黏著劑。
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