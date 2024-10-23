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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》霜降補透透！ 中醫推吃6種白色食物養肺潤燥

2024/10/23 06:28

中醫師指出，霜降仍以乾燥為主，可以多喝蜂蜜水、或蘋果等白色食物生津潤燥、宣肺止咳；圖為示意圖。（圖取自freepik，健康網合成）

中醫師指出，霜降仍以乾燥為主，可以多喝蜂蜜水、或蘋果等白色食物生津潤燥、宣肺止咳；圖為示意圖。（圖取自freepik，健康網合成）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕也許你一覺醒來，已經感覺到天氣變涼了。今（23）日是節氣霜降，代表天氣真的要轉涼，呈現一片深秋冷肅景象。中醫師王大元表示，霜降仍以乾燥為主，可以多吃白色食材生津潤燥、宣肺止咳，如：水梨、蘋果、蘿蔔、木耳、白果、蜂蜜水等白色食材，若有過敏或體質虛冷則減少食用。此外，秋燥容易上火，應減少辣椒、花椒、肉桂、生薑及酒類等辛辣刺激物。

王大元於臉書粉專「元氣中醫師 王大元」發文指出，秋末霜降節氣可以「平補」，不宜選用苦寒之品，古人認為「冬季進補不如霜降進補」、「一年補透透，不如補霜降」，因此在深秋時節先將腸胃顧好，冬天才能立於不敗之地。

他說明，中醫認為秋天屬於五行中的「金」，對應到肺臟，肺主一身之氣，喜潤而惡燥，肺又主皮毛，與大腸相表裡，霜降節氣由濕轉乾更為明顯，燥邪更易傷害人體津液而出現呼吸道、消化道和皮膚問題，像是口乾舌燥、氣喘乾咳、皮膚皸裂和大便秘結等，當體內津液不足和溫度降低，筋脈失於濡養，容易小腿抽筋或痠軟無力等。

慎防秋鬱發作 按這3穴位

王大元補充，除了秋燥之外，同時要預防秋鬱，深秋後日照減少，草木凋零，易使人意志消沉、情緒低落，須慎防憂鬱症發作。可以搓揉鼻翼兩側「迎香穴」、手肘內面的「尺澤穴」和手腕內側的「內關穴」，有助於預防呼吸道疾病和調整情緒。

尺澤穴。（資料照）

尺澤穴。（資料照）

內關穴。（資料照）

內關穴。（資料照）

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