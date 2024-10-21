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健康 > 抗老養生 > 運動復健

7旬婦跌倒右肩、右髖關節同時骨折 一查骨鬆上身

2024/10/21 15:49

黃贊文部長指出，婦人右肩關節和右髖關節發生骨質疏鬆性骨折，經手術後接受復健治療。（記者陳建志攝）

黃贊文部長指出，婦人右肩關節和右髖關節發生骨質疏鬆性骨折，經手術後接受復健治療。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里一名78歲獨居婦人，日前被鄰居發現跌倒在廚房的地上呻吟，右手和右腳皆無法動彈，以為是中風趕緊送醫，檢查後才發現是血糖過低，而右手右腳不能動彈，是因右肩關節和右髖關節同時發生骨質疏鬆性骨折，經緊急手術治療，並配合健保署針對脆弱性骨折的「急性後期整合照護計畫」，婦人已開始接受復健治療，希望盡快恢復日常生活。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文表示，跌倒是造成65歲以上長者受傷住院的最主要原因，約每12位長者就有1人曾因跌倒而就醫。據衛生福利部2021年死因統計結果，跌倒致死人數佔事故傷害死亡人數的21.9%。

黃贊文表示，台灣即將在2025年開始進入超高齡社會，高齡長者的慢性病除了大家耳熟能詳的「三高」：高血糖、高血壓和高血脂，還有「一低」：低骨密。這位婦人就是典型的三高一低的高齡長者，因三高控制不佳而頭暈跌倒，因低骨密造成骨折。

台中一名78歲婦人跌倒，因骨質疏鬆造成右肩關節骨折（上），骨科醫師給予人工骨填充骨頭的缺損後，再使用鋼板進行復位固定手術（下）。（記者陳建志翻攝）

台中一名78歲婦人跌倒，因骨質疏鬆造成右肩關節骨折（上），骨科醫師給予人工骨填充骨頭的缺損後，再使用鋼板進行復位固定手術（下）。（記者陳建志翻攝）

骨科部運動醫學中心主任劉永川指出，台灣因骨質疏鬆症所造成的髖部骨折發生率是亞太地區的第一名。一旦髖關節骨折將造成後續疼痛、行動受限、長期臥床甚至死亡。

骨科部運動醫學中心醫師徐振恆表示，骨質疏鬆症已是僅次於心血管疾病，名列全球第二的流行疾病。由於骨質疏鬆症毫無徵兆，大多數民眾並未注意到自己骨質流失，往往跌倒後造成骨折才驚覺嚴重性。因此，骨質疏鬆症防治絕不是等到年老才來做，在30歲左右人體骨骼強度達到高峰後會隨著年齡增加而逐年減少，此時骨質疏鬆症便悄悄上身。年輕民眾可藉由均衡飲食攝取足夠鈣質，透過適度曬太陽、運動和良好生活習慣來維持正常體重，不僅即早存骨本也能減緩骨質流失，延後骨質疏鬆症的發生。

劉永川主任提醒，「駝矮痛」：彎腰駝背、身高減少4公分以上和下背痛是骨質疏鬆症的3大常見症狀，建議民眾若有這些情形應該尋求專業骨科醫師評估與意見，盡早治療恢復健康。

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